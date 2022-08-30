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港媒：應勇已赴最高檢就任黨組副書記　明年可能晉升國家領導人

▲▼上海市長應勇。（圖／記者陳政錄攝）

▲前湖北省省委書記應勇。（圖／ETtoday）

文／中央社30日電

據報導，中國前湖北省省委書記應勇東山再起，擔任最高人民檢察院黨組副書記，預料明年3月還會升任最高人民檢察院檢察長，晉升為國家領導人。

星島日報今天在報導中指出，應勇在今年3月被免去湖北省委書記；近日東山再起，成為中共20大前夕的重磅高層調整。

據報導，應勇今年64歲，2020年初，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在武漢爆發，他主政湖北，本被視為20大政治局新貴，但今年3月因「年齡原因」卸任湖北書記，轉任中國全國人大憲法和法律委員會副主任委員，外界以為他「退居二線」，仕途看淡。

但報導表示，超過兩個可靠消息透露，應勇已於20日左右前往最高檢就任黨組副書記，排名在另一名黨組副書記、常務副檢察長（正部長級）童建明之前。

此外，中國全國人大常委會會議將於今天至9月2日在北京舉行，屆時可能會任命應勇為最高檢副檢察長。

報導引述消息指出，已近65歲的應勇仍獲安排擔任實職，相信還有「大用」，預料明年3月接替張軍擔任最高人民檢察院檢察長，成為首席大檢察官，晉身國家領導人。

據指出，應勇曾任浙江省及上海市高級人民法院院長、上海市長，他是中國國家主席習近平的浙江舊部，具有豐富的政法和黨政經驗。

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