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快訊／山東省長龔正調任上海副書記　是否接市長引討論

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▲▼上海市委副書記龔正。（圖／中新網）

▲上海市委副書記龔正。（圖／中新網）

記者陳政錄／綜合報導

據上海市政府新聞辦公室19日公告，原山東省長龔正經中共中央批准，任上海市委委員、常委、副書記。在此之前，前上海市委副書記、市長應勇因防控疫情需要，於2月13日，調至湖北省接任省委書記，而後市長職缺便一直保留。

更早於2月28日，還有一前上海市委常委、市紀委書記廖國勛，經中共中央批准，任上海市委副書記。當時據香港01報導，廖晉身後，預料將接任上海市長，但3月初，廖確定兼任上海市政法委書記，也就是說，上海市長一直可能另有其人，而在今日龔正野接任上海市委副書記後，上海二把手的接班問題，再次引起討論。

依照官方資料，龔正，男，漢族，1960年3月生，江蘇蘇州人，廈門大學財政金融系財政學專業畢業，為經濟學博士，於1985年4月加入中國共產黨，1982年8月參加工作。

▲▼上海市長應勇。（圖／記者陳政錄攝）

▲前上海市委副書記、市長應勇2月13日調任湖北省委書記後，相關職缺一直未有官方人選，直至3月19日官方公告由龔正接任上海市委副書記職位後，外界認為，下一步龔正將再接任上海市長一職，補足上海市二把手領導職位。（圖／記者陳政錄攝）

龔正曾歷練海關總署貨運監管司、署長辦公室、訊息管理中心、業務規範司、政策法規司工作，並再2003年任海關總署副署長。有海關專業、財經背景的他，被外界認為有助於管理進出口貿易繁忙、作為中國金融中心的上海政務。

在調任為上海省委副書記之前，龔正於2008年任浙江省副省長、2013年任浙江省委常委、杭州市委書記，並於2015年接任山東省委副書記，2017年從代理省長轉為山東省省長，後於3月19日傍晚，經上海市人民政府新聞辦公室官方微博通告，調任為上海市委副書記。

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