湖北召開抗疫表彰大會　省委書記提「李文亮等犧牲醫護」落淚

▲應勇落淚。（圖／翻攝自人民日報影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省委省政府21日召開抗疫表彰大會，省委書記應勇致辭時提到犧牲的醫護名字，包括吹哨人李文亮醫生後，當場感觸落淚，「在與疫情的殊死較量中，把生命定格在抗疫戰場上，他們是新時代最可愛的人，是我們這個民族的脊樑。」

湖北省委省政府召開湖北省抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，致敬抗疫英雄。其中，1164人獲「湖北省抗擊新冠肺炎疫情先進個人」稱號；436個集體獲「湖北省抗擊新冠肺炎疫情先進集體」稱號；160人獲「全省優秀共產黨員」稱號；130個集體獲「全省先進基層黨組織」稱號。

湖北省委書記應勇在大會發表講話，他提到抗疫犧牲的醫護時落了淚，「湖北省在疫情期間，有3000多名醫護工作者，不幸患上新冠肺炎。」他在讀出江學慶、劉智明、李文亮、柳帆、夏思思、彭銀華等犧牲人員的名字時，據直播顯示，應勇摘下眼鏡，擦了擦眼淚。

應勇說，「偉大抗疫精神昭示我們，前進道路不會一帆風順，必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪，只要我們頑強不屈、不折不撓，困難時候豁得出，關鍵時刻頂得上，就一定會書寫無愧於時代的壯麗篇章。」

回憶起抗疫歷程，應勇表示，「我們永遠銘記英雄的湖北人民、武漢人民展現出的偉大精神和非凡力量，『封一座城，護一國人』，全省人民識大體、顧大局，風雨同舟、守望相助，築起了同心抗疫的鋼鐵長城。」

疫情爆發初期，湖北官場進行大調整。2月13日，湖北舉行會議，中央宣佈上海市長應勇接替蔣超良出任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任相應職務。

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