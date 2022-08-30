終於開學！地方媽媽發出內心的吶喊　中和警緊繃：要幹大事了

▲孩子們開學日，中和警分局長李建廣（左2）親自督軍，讓學童皆能平安上學。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

鬼門「正式」關囉！臉書上可見地方媽媽、藝人PO文，「小孩終於開學了！耶～」、「有感受到我發自丹田的吶喊嗎？」面對為數眾多的孩子們要上學，新北中和警方不敢大意，表示「要幹大事了！」30日啟動實施「護童專案」勤務，結合義交、學校志工、導護媽媽及老師配合校方加強學校周邊交通疏導。

據了解，中和區國小計有9所，且各校每日7時20分後是學童到校上課的「熱點時段」，由於就學人數眾多，為確保學童安全，開學日警方加強交通疏導，對學校周邊違規停車及汽機車不禮讓行人部分加強勸導取締，並藉由提高見警率，可使往來校門口車輛放慢車速，也可使有心人士不敢輕舉妄為。

▲警方執行護童專案。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和警分局長李建廣表示，本分局偵查隊與各學校建立校園聯繫窗口，即時更新通訊群組管道，學校如發現可疑人、事、物，得立即轉知分局校園聯繫窗口偕同校方處置。

目前仍為疫情期間，分局以警察大頭娃娃在校門口配合學校勸導家長「大手牽小手，止於校門口」並提醒學童及家長應配戴口罩，確保學童「入校安全，平安返家」。

▼警察大頭娃娃在校門口勸導家長「大手牽小手，止於校門口」並提醒學童及家長應配戴口罩。（圖／記者陳雕文翻攝）