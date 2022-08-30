學妹低胸「炸出雙球」參加迎新聚會！他見學長1舉動笑了：特別待遇

▲學妹身材火辣，一出場就成為全場焦點。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

開學季即將來臨，各個大學的迎新活動如火如荼地進行，一名男網友表示，學校前幾天舉辦迎新聚會，有個學妹身材火辣，穿著低胸上衣，不吝展露傲人上圍，現場學長們的目光都離不開學妹，只要學妹提問，大家都搶著回答並獻殷勤，一旁默默觀察的他，看到這畫面不禁感嘆「大奶就是有特別待遇」。

原PO在Dcard上發文，「迎新時學長都去追捧大奶學妹」，有個大一新生身材姣好，穿著低胸上衣火辣出席迎新聚會，一出現立刻成為全場焦點，「充分凸顯出她巨乳大奶的優勢，現場學長們的目光都離不開她」，當學妹發問時，大家都搶著回答，很多人搶著對學妹獻殷勤，「在旁觀察的我，覺得好笑到不行，感想就是這世界真的好現實，女生有大奶就是有不一樣的待遇」。

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貼文一出，掀起網友們討論，「學長不在的時候你們也是啊」、「就跟聊天群有妹子會撒嬌一樣，一堆男生會去捧」、「男孩，這就是現實社會」、「大奶不只男生愛，女生也愛看啊」、「青春的感覺」、「好有畫面啊」、「等明年你變學長了，你學弟會發一樣的文」、「人家都帶長輩來了，學長當然要扶長輩一下囉」、「很像大型求偶現場」。

不過，此篇文章只有文字沒有圖片，底下不少網友敲碗學妹的系級以及照片，「請透露哪系的」、「所以我說照片呢」、「發文不附圖，此風不可長」、「圖呢？發文是要有圖的」、「可以上圖嗎」、「沒有照片還來發文」、「沒圖沒真相」、「沒圖說個毛」。

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