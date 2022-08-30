中國無人機屢闖金門營區　邱國正預告：放鞭炮嚇麻雀別大驚小怪

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸無人機近來頻頻闖入金門營區拍攝，行為大膽冒犯，其外交部發言人趙立堅還稱，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，不是什麼值得大驚小怪的事」。對此，國防部長邱國正30日受訪時反擊，國防部在這方面已經有擬訂作為，但軍事行動不便於告知，「到時候我也可以講，我放鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」。

邱國正表示，先花點時間，因為最近無人機的事情的確搞得大家紛紛擾擾，大家有點緊張或著有所批評。邱說，去年2月份到部後，他在立法院會就曾經講過，國軍奉陪到底，但國軍從來不挑釁，「所以各位可以看到、可以聽到，國防部從來沒有放話要對方放馬過來等挑釁言語，從來沒有過」。

「我們嚴陣以待，而且很謹慎。」邱國正說，從今年2月份農曆年以後，大概共機、民航機就有意無意地橫跨東引上空，後來又無人機，幾乎沒有停過，尤其在8月4日到7日作聯合軍演，又把台灣周邊畫出7個禁航區，其中第4、第7畫在台灣東部海域，「總總行為就是挑釁」。

邱國正接著說，軍演完後，還以一個常規的海巡、警巡為藉口，所以到目前為止幾乎每天2、30架的中共飛機在台灣周邊繞越或執行所謂的警巡任務，尤其最近無人機不斷的侵擾外離島，「國防部對這一點，我們對作戰是很謹慎地來評估，絕對不是輕而易舉」。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱國正強調，國軍不輕啟戰端，也不提高衝突，很謹慎地看這問題，然後也有些應對，都很理性地應對。可是沒有想到，中共一而再再而三，而且放出的話是嘲諷、戲謔，讓國人聽了以後都有很多的不滿，「國防部不會文風起舞、跟著跳，我們還是抱著謹慎態度去評估、去應對」。

邱國正指出，在外離島官兵受到壓力很大，這責任要他國防部長來負責，因為是他要求外離島官兵要冷靜、要克制，爾後有什麼做為也會調整，尤其中共連政府發言人都講了，無人機到自家庭院去轉一轉，不要大驚小怪，這句話尤其傷到大家，你要以和平的方法解決兩岸問題，可是你做出的都是不平和、不理性。

「所以我們更加重新思考要如何應對。」邱國正說，國防部在這方面已經有擬訂作為，但軍事行動不便於告知，但有任何作為的話，一定是抱著自我防衛的作為跟反應，「到時候我也可以講，我放鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」，沒有挑釁，就是一個表達，這幾天大家都很辛苦，我也很感激給我機會說明。

邱國正強調，他對國軍官兵很有信心，各位對他這個國防部長有沒有信心他沒意見，「但我知道我在作什麼，我對我自己很有信心，對國軍很有信心，我會帶領他們持續努力」。

媒體追問，是否會開槍射無人機？邱國正說，一切作為，不管做什麼都是自我防衛，就不作多的表達，畢竟這是一個行動、一個策畫，假如講太清楚就不救計畫，就像宣傳廣告一樣，我不作多的表達，但國軍會有所調整反應。