　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國無人機屢闖金門營區　邱國正預告將有作為：放鞭炮嚇麻雀別大驚小怪

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸無人機近來頻頻闖入金門營區拍攝，行為大膽冒犯，其外交部發言人趙立堅還稱，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，不是什麼值得大驚小怪的事」。對此，國防部長邱國正30日受訪時反擊，國防部在這方面已經有擬訂作為，但軍事行動不便於告知，「到時候我也可以講，我放鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」。

邱國正表示，先花點時間，因為最近無人機的事情的確搞得大家紛紛擾擾，大家有點緊張或著有所批評。邱說，去年2月份到部後，他在立法院會就曾經講過，國軍奉陪到底，但國軍從來不挑釁，「所以各位可以看到、可以聽到，國防部從來沒有放話要對方放馬過來等挑釁言語，從來沒有過」。

「我們嚴陣以待，而且很謹慎。」邱國正說，從今年2月份農曆年以後，大概共機、民航機就有意無意地橫跨東引上空，後來又無人機，幾乎沒有停過，尤其在8月4日到7日作聯合軍演，又把台灣周邊畫出7個禁航區，其中第4、第7畫在台灣東部海域，「總總行為就是挑釁」。

邱國正接著說，軍演完後，還以一個常規的海巡、警巡為藉口，所以到目前為止幾乎每天2、30架的中共飛機在台灣周邊繞越或執行所謂的警巡任務，尤其最近無人機不斷的侵擾外離島，「國防部對這一點，我們對作戰是很謹慎地來評估，絕對不是輕而易舉」。

▲▼立法院外交國防委員會 國防部長邱國正報告「後備軍人召集優待條例草案」案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱國正強調，國軍不輕啟戰端，也不提高衝突，很謹慎地看這問題，然後也有些應對，都很理性地應對。可是沒有想到，中共一而再再而三，而且放出的話是嘲諷、戲謔，讓國人聽了以後都有很多的不滿，「國防部不會文風起舞、跟著跳，我們還是抱著謹慎態度去評估、去應對」。

邱國正指出，在外離島官兵受到壓力很大，這責任要他國防部長來負責，因為是他要求外離島官兵要冷靜、要克制，爾後有什麼做為也會調整，尤其中共連政府發言人都講了，無人機到自家庭院去轉一轉，不要大驚小怪，這句話尤其傷到大家，你要以和平的方法解決兩岸問題，可是你做出的都是不平和、不理性。

「所以我們更加重新思考要如何應對。」邱國正說，國防部在這方面已經有擬訂作為，但軍事行動不便於告知，但有任何作為的話，一定是抱著自我防衛的作為跟反應，「到時候我也可以講，我放鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」，沒有挑釁，就是一個表達，這幾天大家都很辛苦，我也很感激給我機會說明。

邱國正強調，他對國軍官兵很有信心，各位對他這個國防部長有沒有信心他沒意見，「但我知道我在作什麼，我對我自己很有信心，對國軍很有信心，我會帶領他們持續努力」。

媒體追問，是否會開槍射無人機？邱國正說，一切作為，不管做什麼都是自我防衛，就不作多的表達，畢竟這是一個行動、一個策畫，假如講太清楚就不救計畫，就像宣傳廣告一樣，我不作多的表達，但國軍會有所調整反應。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
快訊／高雄林金貴槍殺小黃司機！　纏訟15年大逆轉
快訊／戴資穎第六度登上「世界球后」寶座！
3C女老闆310萬貨款飛了！男員工稱要幫拿　直接捲款落跑
快訊／康建生技4死血案！　槍手李鴻淵遭求處死刑
大逆轉！長榮大學副教授被控性侵女同志　二審改判無罪
柬國警方指「3台人互相殘殺」　家屬質疑：3人感情很好
開學家長不能入校　小一新生哭著要「媽媽抱抱」
開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底！　家長秒懂：再撐一下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸軍機艦、無人機頻擾台　蘇貞昌：全力支持國軍裝備添購

張善政農委會研究計畫涉抄襲　陳吉仲回應了

芭比Q了！衝廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看成超悲劇

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

中國無人機屢闖金門營區　邱國正預告：放鞭炮嚇麻雀別大驚小怪

柯市府挨批「丟臉之都」　蔣辦揭5大缺失：黃珊珊繼承錯誤施政？

選戰倒數！林佳龍又把新北講成台北　侯友宜團隊一句話酸爆綠營

快訊／王育敏請辭國民黨文傳會主委　大砲型立委洪孟楷接任

張善政喊「誠信非常重要」卻涉抄　林楚茵籲農委會調查提告

競辦發言團「平均不到30歲」　侯友宜盼新北成落實青年夢想之地

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

陸軍機艦、無人機頻擾台　蘇貞昌：全力支持國軍裝備添購

張善政農委會研究計畫涉抄襲　陳吉仲回應了

芭比Q了！衝廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看成超悲劇

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

中國無人機屢闖金門營區　邱國正預告：放鞭炮嚇麻雀別大驚小怪

柯市府挨批「丟臉之都」　蔣辦揭5大缺失：黃珊珊繼承錯誤施政？

選戰倒數！林佳龍又把新北講成台北　侯友宜團隊一句話酸爆綠營

快訊／王育敏請辭國民黨文傳會主委　大砲型立委洪孟楷接任

張善政喊「誠信非常重要」卻涉抄　林楚茵籲農委會調查提告

競辦發言團「平均不到30歲」　侯友宜盼新北成落實青年夢想之地

陸軍機艦、無人機頻擾台　蘇貞昌：全力支持國軍裝備添購

大失控！台中銀車騎上分隔島衝進加油站　「橫插」自動洗車機

太傷了！龍頭道奇勝投王岡索林右前臂不適　進15日傷兵名單

美軍艦通過台海觸怒中國！　美白宮：未來將會有穩定區域行動

嘉義縣首座溫室小果番茄示範點　建立非疫生產機制

張善政農委會研究計畫涉抄襲　陳吉仲回應了

芭比Q了！衝廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看成超悲劇

巴基斯坦大洪災逾千死！官員憂「全國1／3變汪洋」　急籲國際援助

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

沒開車燈被攔查「認了4度酒駕」　高雄男喊：我死定了我！

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

張善政爆抄襲！　5736萬研究案竟「複製貼上」

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

張善政迴力鏢飛好快！　林智堅爆抄論文時他這樣說

勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

民進黨：北市拿下就不算輸「拿下一城一縣」算小勝

鄭寶清網軍有案外案？四叉貓曝廠商抱怨：尾款沒付清

無人機闖金門　外交部：不請自來謂之賊

他揭多起爭議讓民進黨「疲弱不堪」　年底選舉「大部分縣市都會輸」

苗栗選情發生棄保效應？　鍾東錦、謝福弘、徐定禎民調曝光

苗栗藍營鬧分裂　民調曝鍾東錦、謝福弘膠著差距

更多熱門

相關新聞

無人機闖金門　外交部：不請自來謂之賊

無人機闖金門　外交部：不請自來謂之賊

中國民用無人機近期屢次近距離拍攝金防部崗哨，中國外交部發言人趙立堅直言，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事。」對此，我國外交部29日回應，「中國古有明訓，『不請自來謂之賊』，無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊。」

中共無人機頻擾台灣外島　白宮控北京建立新常態

中共無人機頻擾台灣外島　白宮控北京建立新常態

快訊／1架無人機闖金門禁區　金防部守軍射擊信號彈驅離

快訊／1架無人機闖金門禁區　金防部守軍射擊信號彈驅離

金門禁區驚見無人機　國軍射信號彈驅離

金門禁區驚見無人機　國軍射信號彈驅離

柯酸國軍丟臉　拿石頭擲陸無人機

柯酸國軍丟臉　拿石頭擲陸無人機

關鍵字：

無人機金門國防部邱國正

讀者迴響

熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新路徑曝

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！

余苑綺「入住新家」現驚人巧合！

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

百萬辣模只穿胸罩吃火鍋惹眾怒

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

張善政爆抄襲！　5736萬研究案竟「複製貼上」

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面