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中共無人機頻擾台灣外島　白宮控北京建立新常態

▲▼中國社群流傳一張無人機拍攝我國軍崗哨照。（圖／翻攝自微博） 

▲中國利用民用無人機頻侵擾台灣外島。（圖／翻攝自微博）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

中共無人機近來頻繁侵擾台灣外島，白宮國家安全會議發言人柯比今天表示，如果情況屬實，此類行徑符合中國近期企圖透過升高情勢以建立新常態的作為，他強調美國不會接受。

中共民用無人機近期多次到金門軍方營區拍攝，引發各界關切。國防部強調會「捍衛國家安全，適切反制」，中國外交部發言人趙立堅則辯稱，派中國無人機到「中國領土」上去飛一飛不值得大驚小怪。

柯比（John Kirby）今天舉行電話媒體簡報會，面對外媒詢問美方打算如何回應中共無人機問題，他說自己尚未看到相關報導，但若屬實，這類行徑符合北京近期試圖建立「新常態」的作為。

柯比表示，自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台以來，中共持續企圖為自身行為建立新常態，包括機艦跨越台灣海峽中線並長時間停留、在台灣周圍進行演習等作為，「他們試圖升高情勢，直到這些行徑能成為新常態」。

柯比對中國撂下重話，指不論他們建立何種新常態，美國都不會接受。

柯比也再次重申，美國政策沒有變，仍遵循「一中政策」，不支持台灣獨立，未來會持續依法協助台灣自我防衛，並捍衛美國的區域國安利益。

他說：「外界看到週末有兩艘（美國）巡洋艦在國際海域執行穿越台海任務，美國會持續遵循國際法，我們敦促中國也這麼做。」

美國海軍巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）28日穿越台海，是裴洛西訪台後兩岸情勢升高以來首次。美軍第七艦隊指這是例行性通行，行經水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

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