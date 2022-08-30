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中國無人機闖金門「不值得大驚小怪」　外交部：不請自來謂之賊

記者黃翊婷／綜合報導

中國民用無人機近期屢次近距離拍攝金防部崗哨，中國外交部發言人趙立堅直言，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事。」對此，我國外交部29日回應，「中國古有明訓，『不請自來謂之賊』，無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊。」

▲▼共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（資料照／記者林名揚翻攝）

趙立堅29日在例行記者會上回應無人機進入金門營區拍攝一事，他表示曾看過相關影片，但「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事。」

對此，我國外交部同日隨即發布公告回應，開頭直接點出中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，「無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊」；接著反批中國共產黨威權擴張主義政府老是把騷擾其他國家當作生活日常，「區域麻煩製造者」的頭銜果然當之無愧。

中國無人機闖金門，外交部回嗆「不請自來謂之賊」。（圖／翻攝自外交部網站）

▲外交部駁斥中方，「不請自來謂之賊」。（圖／翻攝自外交部網站）

國防部日前也曾在官方臉書粉絲團發布圖卡，強調「捍衛國家安全，即起適切反制」。國防部表示，無人機等飛航實體造成國安、飛航安全重大威脅，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。

不過，陸軍金門防衛指揮部表示，29日下午4時08分又發現中國民用無人機1批1架次，進入獅嶼地區禁限制水域上空，距離200公尺、高度30公尺，駐守部隊發現後，立刻發射信號彈示警，該架無人機也隨即往廈門的方向飛離。

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