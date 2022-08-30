街頭凶殺英勇救人…光頭哥中3刀「失肛門功能」　1年後獲幸福結局

▲南京胖哥求婚成功。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

去年因為救人，最後身中三刀慘失去肛門，被網友稱為「南京胖哥」的邱紹春，近日求婚成功。他求婚影片這兩天持續佔據各大平台熱搜，網友也是集體送上祝福，「患難見真情，祝福白頭到老」、「男的見義勇為，女的不離不棄辭職照顧，這樣的姻緣值得稱讚」。

據《快科技》報導，南京胖哥原名邱紹春，現年34歲，江蘇南京人，曾是一名鉛球運動員。2021年5月29日，在一起「駕車撞人並持刀捅人」事件中，他主動上前阻止，身上連續被捅了3刀，分別在胸口、腹部、大腿上，其中在腹部的一刀傷得最深，不幸失去了肛門功能，自此他被網友親切地稱為「南京胖哥」.

經過兩次手術，胖哥慢慢恢復了過來，而在他最艱難的時候，相戀4年的女友辭職，不離不棄地照顧著他。

▲南京胖哥去年救人身中3刀。（圖／翻攝自快科技）

求婚影片中，身材魁梧、戴著眼鏡、光頭的南京胖哥，雙手抱著一束花，快速走向一名黑衣女子，在露天草坪上深情表白，「每個人在一生中，都會遇到一個非常重要的人。劉純佳，我愛妳。」

在眾人的祝福聲中，有情人終成眷屬，兩個人緊緊相擁在一起。在評論區內，目前已有超過1.7萬條評論，網友們都是清一色的祝福，「南京的英雄！」、「胖哥是有擔當、勇敢善良的好男人，胖嫂一定會幸福的」、「不離不棄！都是值得託付的人！這才是愛情最初的樣子」。