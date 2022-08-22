她被求婚「戒指尺寸不合」　一查未婚夫手機驚：這是二手的…

▲戒指和原PO手指的尺寸不合。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人在求婚時都會準備戒指，想套牢另外一半，不過你可以接受二手的嗎？一名女網友表示，前陣子未婚夫向她求婚，但戒指戴上去後卻發現戒圍不合，看了對方的手機才知道，那枚戒指竟然是二手的，讓她覺得有點不太舒服。PO文曝光掀起眾人熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，前段時間未婚夫求婚了，她收到戒指後，因為對鑽戒沒有品牌偏好，也不會要求幾克拉，所以回家看到戒盒沒有品牌，也沒有放在心上。但問題是戒指和她手指的尺寸差非常多，事後詢問未婚夫是否可以去改戒圍，但對方當下只有打哈哈帶過。

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未料，近日原PO向未婚夫借手機逛蝦皮，才發現求婚戒指是對方在蝦皮上面買來的，而且還是二手的，價錢約2000元，讓她十分傻眼，「我明白求婚是一種形式，但不知道為何買二手的還是讓人心裡有點不舒服」。

不少人看到後紛紛表示，「我寧可沒有婚戒，也不要這種敷衍的石頭」、「重點不是多少錢的問題吧，是他根本沒心啊」、「這樣真的很不行啊」、「花2000去手做一個素戒都比買二手強」、「準備婚姻都如此敷衍，感覺真的很差，花點時間籌備很難嗎？婚姻是一輩子的事情」，也有人說，「不能接受就別結婚，未來會對其他錢更計較」。