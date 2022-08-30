開學日校園暴增5724例確診！20縣市共387所園校停課

▲中小學今天開學，單日卻暴增5724例確診，反應近期疫情升溫趨勢。（圖／新北教育局提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

今（30日）是中小學開學日，由於近期疫情升溫，也呈現在校園確診數字上，根據教育部今（30日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增5724例確診，除20例為境外生，其餘5704例都是本土學生，較昨天單日3486例確診又多出逾2千例，今天又以國小單日確診2757例最多，學生累計確診總數已經超過44萬例，各級學校又以國小學生累積超過16.1萬例確診最多。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為44萬727例，比昨天新增5724例，為近期校園少見單日確診數超過5千例，也比昨天單日新增3486例確診又高出2238例，反應近期單日確診數持續往上攀升的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天校園新增5724例確診。（圖／教育部提供）

而今天新增5724例當中，本土學生共新增5704例，包括大專校院新增227例、高中1212例、國中766例、小學生2757例、幼兒園742例，也讓本土生累計確診總數來到43萬9729例；境外生今天新增20例確診案例，累計確診總數來到998例。

另根據教育部今天公布最新統計，截至今天下午3時為止，全台共20縣市（扣除南投縣與澎湖縣）、387所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），13所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園5所、國小3校、國中2校、高級中等學校3校，另有374所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園134所、國小143校、國中75校、高級中等學校22校，而大專校院因尚未開學，故無統計數字。