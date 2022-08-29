大奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞進後門」糗卡住　醫看X光照傻眼

▲美國一名女子做愛太激烈不慎將按摩棒卡入肛門。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子和男友上床時，為了尋求刺激將一根按摩棒塞入肛門內，結果居然直接卡住，試了各種方法都拿不出來，最後只好到醫院求助。她也將這段害羞的經歷po到TikTok和網友分享，現在影片已經有超過210萬人觀看。

根據《每日星報》報導，美國女子薩薇琪（Caitlin Savage）在TikTok上分享了一段自己住院的影片，她在影片中寫道，「這是我人生中最糟糕的一天，教訓就是不要把東西放在不該放的位置。」原來她和男友做愛時，為了尋求刺激，就將一根按摩棒塞入肛門內，結果居然就這樣卡住了。

薩薇琪說，她試了各種方法想要將按摩棒拿出來，包含坐在馬桶上硬擠、使用潤滑劑等，但是這根按摩棒卡超緊完全弄不出來，她最後只好求助醫院，「我這輩子從沒這麼尷尬過，我不得不告訴醫生，我到底是怎麼把這根弄進去的。」

透過X光照片可以看到，這根按摩棒卡的位置非常深，最後薩薇琪還是動了手術將它取出。回憶起手術後的情況，薩薇琪表示，「我在醫院住了一段時間，後來醫生把取出的按摩棒放在黑色塑膠袋中，還問我要不要帶走，我只能回真的不用了謝謝！」

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