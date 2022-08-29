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老婆包裡翻出保險套！人夫被綠「突心痛懺悔」　網見證現世報狠酸

▲愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者需搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲保險套。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我和我老婆從沒在用保險套！」一名男網友發文直呼，他日前在老婆皮包裡發現保險套，讓他驚覺自己被戴綠帽；不過話鋒一轉，他卻突然向自己的前妻懺悔，因為當初就是他對婚姻不忠，該段感情才會畫下句點，如今被老婆背叛，也讓他自認是現世報。不過文章曝光後，底下一票網友反酸爆。

這名網友26日在臉書社團「靠北婚姻－社團討論區」上貼文，提到他和老婆從來沒在使用保險套，然而卻在對方包包裡面發現套套，「我接下來該怎麼做？要攤牌嗎？」

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當時不少網友還安慰道，「增加財運，別想太多」、「不是有人說皮夾裡放保險套可以招財嗎」、「增加財運而已，不用想太多」、「我包包裡的保險套高中放到現在，不是招財用的嗎」、「你要先忍住，畢竟包包有保險套，有太多原因可以講了」。

不過時隔一日，原PO再度發文表示，「對！我戴綠帽了！我只能說現世報！」雖然他沒有細說與老婆攤牌的過程，但卻突然提到前妻，兩人當時會離婚，就是因為他對感情不忠，「我今晚打給她跟她又說了一次對不起！」

▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

▲原PO被老婆戴綠帽。（示意圖／CFP）

原PO表示，因為戴綠帽的關係，他才體會到被欺騙和心痛的感覺。他想起前妻生了2個孩子，還包辦家裡大小事，而他只會賺錢，「不知道是不滿足什麼？」現在換他被背叛，才讓他不知該怎麼辦，「想到前妻！我懊悔不已！」

文章曝光後，多數網友則酸爆，「報應來得真快，前妻應該會大吐怨氣」、「恭喜你學會同理心」、「你已經糟蹋了你的糟糠之妻，現在才知道她的好來得及嗎」、「替前妻感到噁心，自己受騙跑來說前妻的好」、「你只是在討拍！真覺得愧疚的話，錢拿出來彌補就對了」、「我想知道的是，離婚到現在才有罪惡感嗎」、「你發現你老婆給你戴綠帽，現在才覺得對不起前妻，那你也沒反省啊」。

但也有些網友回應，「人總是這樣，總是在失去後才後悔，但至少你還會認錯道歉，『知錯能改，善莫大焉』，之後就好好過日子吧」、「懂得愧疚還有救」、「其實你也不用這麼自責，過去就過去了，懂得放下、記取教訓」。

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