男友愛搜刮旅館保險套！妹子傻眼「我們都無套」：他要做什麼？

▲男友開房時喜歡拿走保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

通常飯店或旅館都會放置基本備品，提供住宿民眾需求，有些還會準備保險套。一名女網友表示，每次男友到了旅館，看到保險套都會直接收起來，但奇怪的是，他們愛愛時都不會戴套，不知道對方特別拿走的原因是什麼，因此好奇其他人是否也會這麼做。

原PO在「Dcard」發文表示，男友每次一到旅館，都會直接把保險套收起來帶走，但她不知道對方做出這個舉動的原因是什麼，因為2人愛愛的時候都不會戴保險套，「不明白他要那麼多套子做什麼」，因此好奇是否有其他人也會拿走保險套，是因為什麼原因，「我個人是不想往壞的方面想，但還是覺得很奇怪，所以想問看看各位」。

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▲原PO好奇為何要拿走保險套。（圖／記者黃克翔攝）

不少人看到後紛紛表示，「除了跟別人用以外，不可能大愛到拿去支援別人吧」、「保險套很貴啊，或許他想收集做轉買」、「直接問都較快，妳在怕啥？時間久了誤會也就深了」、「跟其他女生用，不然你以為是要拿去吹氣球喔」、「拿來自己尻尻很方便欸，裝在袋子裡就不會有味道了，不然衛生紙都會有味道」、「我都把旅館的套套放在錢包招財，拿到新的就把舊的丟掉」。

文章也釣出不少過來人，表示「不用往壞的方面想，就是不拿白不拿，講難聽點就是貪小便宜吧，就像很多人就算用不到，也一定會把盥洗用具組帶走一樣」、「我也會拿，只是覺得不拿白不拿，也不佔空間啊」、「第一反應就是不拿白不拿的感覺，跟那種會把旅館備品都搜刮走的行為差不多」、「單純不拿白不拿吧，我男友也會拿，但我們都用自己買的，導致他房間都丟一堆汽車旅館的」。