　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／台灣基進黨不滿夏立言訪陸　籲國民黨遠離台灣、永居大陸

▲▼台灣基進29日動員全台參選人至國民黨中央黨部抗議。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進至國民黨中央黨部抗議。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸一事，國民黨主席朱立倫28日在全代會表示，國民黨冒著被抹紅的風險，也要堅持做對的事。對此，台灣基進29日動員全台參選人至國民黨中央黨部抗議，痛批「國民黨不倒，台灣不能保」等口號，並當場折斷印有國民黨黨徽的牌子。

台灣基進祕書長王興煥表示，朱立倫率全黨背書，睜眼說瞎話，將通敵的行徑定調為「做對的事」，證明了國民黨與台灣的遙遠距離，任何一個有台灣主體意識的人都明白，自立自強、站穩美日抗中同盟，才是保障台海和平、嚇阻中國大陸侵略的「對的事情」。他呼籲國民黨，若對他們帶給台灣的苦難存有一念之仁，請他們遠離台灣，永居中國大陸，國民黨不存在台灣，就是台灣「對的事情」。

對於台灣基進黨的抗議，國民黨文傳會副主委林家興則反擊，基進黨只敢到國民黨來抗議夏立言副主席赴大陸，不敢去問責實際該負責任的執政黨民進黨。

林家興表示，當兩岸情勢升高、在大陸求學、生活與工作的台灣人處境困難，台灣基層農漁民及中小企業權益受損時，僅用鍵盤高喊「抗中保台」的民進黨束手無策。他強調，是國民黨敢於親自到對岸當面表達台灣人對於軍演的不滿與憂慮，以及溝通經貿民生事宜，也獲得正面成果。

林家興指出，號稱台灣民族主義、以台灣優先的台灣基進黨，卻對這些狀況視而不見，也不敢監督批判真正該負責的民進黨，反而跑到為台灣人發聲的國民黨門口來抗議，實在可悲，也難怪台灣主流民意根本不在意這個黨。

林家興表示，有朋友稱「台灣基進黨是小綠，抗議大綠的下場請看因批評林佳龍而被火速開鍘、切割的張博洋。」林直言，如果只有這點本事與勇氣還說要守護台灣，請再多練練吧。

▲▼台灣基進29日動員全台參選人至國民黨中央黨部抗議。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進29日動員全台參選人至國民黨中央黨部抗議。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進29日動員全台參選人至國民黨中央黨部抗議。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進29日動員全台參選人至國民黨中央黨部抗議。（圖／台灣基進提供）

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛
「余泳澐」長眠擁恆園區　8樓《時光學苑》現場曝
本土BA.5首死！30多歲女「打滿3劑」無慢性病史　抽搐死亡
快訊／新北4123例最多　全台各縣市確診分佈曝
快訊／今增22死！本土+20160　另增288例境外移入
曾是台積電外包商！　27歲男赴柬慘遭槍殺
快訊／又多1人！　他搶先登記參選桃園市長
快訊／高雄摩鐵命案！男連住6天陳屍浴室　房務開門嚇傻
快訊／南港爆凶殺！男當街「持刀追砍」　1女重傷送醫
快訊／午後雷雨開炸！　7縣市大雨特報
艾成「最後舞台」84萬人收看！　穿王瞳「親縫流蘇衣」高歌惹鼻
瘋狂有片！女主播「露乳裝遊印度」　直播秒被男鄉民包圍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他分析鄭寶清參選桃園2意義　民進黨「總統提名前哨戰已提前開打」

鄭文燦稱選戰變「三打一」　張善政：感覺是他在選第三任

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　最誠實候選人游良福登記選桃園市長

陳時中衝同志酒吧學調酒跳街舞　蔣萬安：年輕人最在乎誠信

她曝因夏立言訪陸被選民飆罵　郝龍斌建議「公開透明」：有助選情

失守港湖大本營？黃珊珊批藍營操作棄保　「找得到投給蔣萬安的理由嗎」

黃珊珊拋居住政見　蔣萬安：民眾不樂見「柯規黃隨」

北捷女乘客遭松鼠咬傷　飼主遭罰1500元

鹹酥雞嘉年華狂吸7萬人！陳其邁邪笑「狂撒辣粉」：這包給柯P吃

圖／台灣基進黨不滿夏立言訪陸　籲國民黨遠離台灣、永居大陸

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

他分析鄭寶清參選桃園2意義　民進黨「總統提名前哨戰已提前開打」

鄭文燦稱選戰變「三打一」　張善政：感覺是他在選第三任

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　最誠實候選人游良福登記選桃園市長

陳時中衝同志酒吧學調酒跳街舞　蔣萬安：年輕人最在乎誠信

她曝因夏立言訪陸被選民飆罵　郝龍斌建議「公開透明」：有助選情

失守港湖大本營？黃珊珊批藍營操作棄保　「找得到投給蔣萬安的理由嗎」

黃珊珊拋居住政見　蔣萬安：民眾不樂見「柯規黃隨」

北捷女乘客遭松鼠咬傷　飼主遭罰1500元

鹹酥雞嘉年華狂吸7萬人！陳其邁邪笑「狂撒辣粉」：這包給柯P吃

圖／台灣基進黨不滿夏立言訪陸　籲國民黨遠離台灣、永居大陸

女主播也被害！遭內湖問路狼襲胸　她IG貼文嘆「遇到變態那一天」

戰爭、極端氣候致每況愈下！　謝金河：歐洲恐成今年全球經濟最大破口

他分析鄭寶清參選桃園2意義　民進黨「總統提名前哨戰已提前開打」

基本工資調幅上看5％　工總：僅1成業者能接受

疫情開始了！王必勝：本週單日恐破3.5萬例「9月下旬高峰估6萬」

公館商圈停電商家怨　台電：用電量大線路燒損、目前已復電

迎開學日　竹市贈小一新生創意積木組

新竹動物園響應軍人節　8／31至9／4現職軍人及家眷免費

偷交男友？美貓和陌生虎斑「隔窗對望」　媽笑曝：跟上次不同隻

莫德納次世代疫苗已補件！　王必勝：EUA審查通過後盡速採購

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

鄭運鵬視覺設計太像！設計師吐心聲

3台人柬埔寨遭槍殺　外交部：柬國黑槍氾濫情形嚴重

外役監將改不選殺警犯！吳子嘉怒嗆蔡清祥

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

鹹酥雞嘉年華陳其邁狂撒辣粉」：這包給柯P

九合一登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席」

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

蔡英文首任侍衛長劉志斌傳罹癌　恐打亂參謀總長接班佈局

賴清德備戰2024辦公室曝　離總統府不到500公尺

台中房思琪　民團29日上街陳情

送余苑綺最後一程　陳水扁揭余天狀況

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

更多熱門

相關新聞

趙少康諷民進黨：覺得桃基竹都可以輸？

趙少康諷民進黨：覺得桃基竹都可以輸？

九合一大選今（29日）倒數89天，有報導引述民進黨操盤人士評估，認為只要贏台北市就沒有輸。對此，中廣董事長趙少康說，這表示民進黨的願望越來越小，最近幹的事、糗事太多了，所以沒什麼信心。但趙少康也強調，台北市國民黨當然要贏，怎麼會讓民進黨贏。

爛蘋果之爭　民進黨執政危機

爛蘋果之爭　民進黨執政危機

基進黨緊咬夏立言　國民黨酸不敢監督綠營：看看張博洋下場

基進黨緊咬夏立言　國民黨酸不敢監督綠營：看看張博洋下場

柳采葳、詹為元、楊植斗「搶頭香」登記參選

柳采葳、詹為元、楊植斗「搶頭香」登記參選

金店面對上總統級！北市長競選總部全曝光　專家評它高規格

金店面對上總統級！北市長競選總部全曝光　專家評它高規格

關鍵字：

國民黨台灣基進夏立言

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面