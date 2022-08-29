圖／台灣基進黨不滿夏立言訪陸　籲國民黨遠離台灣、永居大陸

▲台灣基進至國民黨中央黨部抗議。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸一事，國民黨主席朱立倫28日在全代會表示，國民黨冒著被抹紅的風險，也要堅持做對的事。對此，台灣基進29日動員全台參選人至國民黨中央黨部抗議，痛批「國民黨不倒，台灣不能保」等口號，並當場折斷印有國民黨黨徽的牌子。

台灣基進祕書長王興煥表示，朱立倫率全黨背書，睜眼說瞎話，將通敵的行徑定調為「做對的事」，證明了國民黨與台灣的遙遠距離，任何一個有台灣主體意識的人都明白，自立自強、站穩美日抗中同盟，才是保障台海和平、嚇阻中國大陸侵略的「對的事情」。他呼籲國民黨，若對他們帶給台灣的苦難存有一念之仁，請他們遠離台灣，永居中國大陸，國民黨不存在台灣，就是台灣「對的事情」。

對於台灣基進黨的抗議，國民黨文傳會副主委林家興則反擊，基進黨只敢到國民黨來抗議夏立言副主席赴大陸，不敢去問責實際該負責任的執政黨民進黨。

林家興表示，當兩岸情勢升高、在大陸求學、生活與工作的台灣人處境困難，台灣基層農漁民及中小企業權益受損時，僅用鍵盤高喊「抗中保台」的民進黨束手無策。他強調，是國民黨敢於親自到對岸當面表達台灣人對於軍演的不滿與憂慮，以及溝通經貿民生事宜，也獲得正面成果。

林家興指出，號稱台灣民族主義、以台灣優先的台灣基進黨，卻對這些狀況視而不見，也不敢監督批判真正該負責的民進黨，反而跑到為台灣人發聲的國民黨門口來抗議，實在可悲，也難怪台灣主流民意根本不在意這個黨。

林家興表示，有朋友稱「台灣基進黨是小綠，抗議大綠的下場請看因批評林佳龍而被火速開鍘、切割的張博洋。」林直言，如果只有這點本事與勇氣還說要守護台灣，請再多練練吧。