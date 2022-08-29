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3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光　親友湧入洗版

▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲3名台灣人遭擊斃。（圖／翻攝自環球博訊）

記者周亭瑋／綜合報導

3名台灣人28日在柬埔寨遭槍擊身亡，分別為26歲程男（綽號衡仔）、27歲葉男（綽號博仔）及34歲林男（綽號宏斌），3人均來自台南，是地方角頭小弟，而程男在臉書的最後貼文也曝光。

槍擊案發生於28日晚間7時許，金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓裡，3名死者倒臥房間各處，鮮血流滿地，還出現黃色不明液體；此外，柬埔寨警方在現場也找到1支手槍、41顆子彈及1包約43克K他命。

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其中，綽號「衡仔」的程男，今年2月前往柬埔寨，前科累累的他，8年前犯下恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜等案。

▲3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光：得失隨意，皆為歷練。（圖／翻攝自臉書）

▲衡仔臉書最後貼文。（圖／翻攝自臉書）

翻開程男臉書，最後一篇貼文停留在7月21日，當時他表示，這是久違的臉書PO文，同時也感慨「把人看清不如把人看輕，把事看透不如把事看淡，得失隨意，皆為歷練。」

而他的臉書下，也湧入許多親朋好友留言，淚嘆「哥一路好走」、「下輩子再當兄弟」、「阿彌陀佛，一路好走」、「哥，一路好走，來世再續前緣」、「衡大，一路好走」。

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