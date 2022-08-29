3台南男赴柬遭槍殺！從小好友曝「之前就去過」：死因版本有很多

記者林悅、戴若涵／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許發生槍擊案！3名台灣男子遭槍擊身亡，分別綽號為「阿宏」、「宏斌」的34歲林男，於8月10日出境；綽號「衡仔」的26歲程男，於2月25日出境；綽號「博仔」的27歲葉男，於7月13日出境。3人的徐姓好友表示，3人之中有人曾經赴柬工作，外傳死因版本很多，希望警方能查出真正原因。

根據《柬中時報》報導，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命。從曝光畫面顯示，3名死者倒臥在房間各處，現場鮮血流了一地，還有黃色不明液體，其中一具遺體旁掉落一支手槍，桌上則放有一包毒品及一罐台味甜點。

▲3名台灣男遭擊斃，陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

對此，台南警方清查過後，確認3名死者均為台南人，分別為34歲林男，家住東區；27歲葉男，家住仁德區；26歲程男，家住仁德區。

徐姓友人接受媒體訪問時稱，程男、葉男從國中時就常到他家走動，他們是他從小看到大，林男和程、葉2人感情不錯，都是好朋友，雖然現在大家都說柬埔寨很危險，但他們之前就有人去過，因此葉男後來先去柬埔寨，程男、林男再跟著陸續赴柬。

另外，外傳是3人是遭大陸人殺害，他則表示，外面風聲很多，3人死因的版本也很多，不一定是大陸人行兇，希望警方協助查明真正原因。