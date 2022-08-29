3台人柬埔寨遭槍殺　外交部：柬國黑槍氾濫情形嚴重

▲3名台灣男子在柬埔寨遭槍殺，疑似有現場畫面遭網友瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者呂晏慈／台北報導

3名台灣人昨在柬埔寨遭槍殺，台南市警方清查，3名死者一名住東區、2名住仁德區，都曾有組織犯罪及詐欺前科，將走訪家屬進一步了解原因。對此，外交部29日說明，我國駐胡志明市辦事處在接獲相關訊息後，第一時間即向柬埔寨政府及當地台商同步查證，之後經由國內警政單位的協助，已確認3名疑遭槍擊身亡的男性確實均為我國人，至於案發細節正由警方持續調查中。

外交部強調，外交部除將提供當事人家屬所需的必要協助外，駐處也將持續與柬埔寨政府有關單位保持密切聯繫與協調，掌握案情發展。

外交部表示，柬埔寨槍枝管制鬆散，黑槍氾濫情形嚴重，社會治安不佳；柬埔寨當局近來大力掃蕩境內不法詐騙及犯罪集團。此外，外交部於2021年11月4日即對柬埔寨發布的紅色旅遊警示中特別說明，發生多起案件國人赴柬浦寨工作，卻發現任職公司從事線上博奕詐騙等不法行為，人身被限制行動，因此呼籲國人赴柬埔寨工作前，須先查明公司是否合法、慎防觸犯法律並注意人身安全。

外交部再次提醒，柬埔寨至今仍維持紅色旅遊警戒，外交部再次鄭重提醒我國國人，柬埔寨因治安及詐騙集團氾濫，應避免前往；如果受困當地，請儘速與我國駐胡志明市辦事處聯絡。