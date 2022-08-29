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坦承以前很壞！台籍人蛇幹部上月喊：至少不會傷害「自家人」

▲台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）。（圖／翻攝自臉書）

▲台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

柬埔寨警方26日下午突襲西港，偵破2起人口販賣案，不僅救出40名被害人，更拘捕4名人蛇集團幹部，其中1名嫌犯桂裕強來自台灣。就有網友挖出桂男臉書，發現他上個月中才發文，「以前的我，很壞！但至少不會去傷害『自家人』」，如今被以人蛇幹部身分被拘捕，看起來相當諷刺。

從桂裕強的臉書可以看到，他自稱是「瘋狂的柬埔寨王子」，時常戴著金銀戒指自拍求財運，自豪訂下公司組織架構和作業SOP，還曾大嗆YouTuber「好棒Bump」得罪詐騙集團、得罪了柬埔寨政府。此外，他還曾發文質疑政府，「政府若好好的照顧子民，有誰會願意出走他鄉；甚至被騙？！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲桂裕強稱自己不會去傷害自家人。（圖／翻攝自臉書）

桂裕強7月25日則發文，「若要天不知；除非己莫為。給了多少機會，不懂珍惜的人；永遠不知道自己的問題！」接著坦承「以前的我，很壞！」下一句卻強調「但至少不會去傷害『自家人』。」

桂裕強表示，「當那天被勒脖子，要不是我反擊，我還能有機會呼吸嗎？！所有的一切，老天與眾神明、靈界朋友們，都非常清楚發生了什麼事！！！」最後對自己喊話，「知錯能改、善莫大焉。一旦我做了決定；就算諸菩薩在我面前，我也不會回頭。」

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