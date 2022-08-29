3男命喪柬埔寨！網傳「是竹聯幫狠角色」　警澄清：是地方角頭小弟

▲柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

記者林悅、陳韻如／台南報導

柬埔寨28日傳出槍殺案，共有3名男子遭擊斃，而經查，這3人均為台南人，分別為家住東區的林姓，以及住在仁德區的葉姓、程姓男子。警方表示，3人均有幫派背景，但對於網傳的3人都是「竹聯幫狠角色」，警方則澄清，他們只是地方角頭的小弟，與竹聯幫無關。

這起案件發生在28日晚間，3名台灣男子在柬埔寨遭到槍殺，而有網友在PTT揭露「三台男在柬埔寨遭槍殺現場照」，並爆料3名遭槍殺的男子都是台南人，一名姓葉、一名姓程，另一名林姓少年過去曾在台南市東區仁和路開檳榔攤。事發原因疑似是有中國人闖入他們的宿舍，並朝3人頭部開槍，導致3人當場死亡。

警方昨晚接獲葉、程的家屬報案，稱畫面中的死者是自己的親人，但對於2人為何出國工作及詳細情形均表示不清楚。警方事後展開調查，發現2人均有多項前科，其中程男曾涉傷害、恐嚇及槍炮彈藥等罪；葉男則涉毒品、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪防制條例等罪。

不過，有外界傳言，這3名死者都是「竹聯幫狠角色」，警方則澄清，經過調查之後，其中一人雖曾犯下組織犯罪條例，但都僅僅只是地方角頭小弟，與竹聯幫並無相關。