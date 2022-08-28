視察白河關子嶺寶泉露頭步道災後復建工程　黃偉哲讓景觀再升級

▲台南市長黃偉哲積極推動山區建設，28日特地至白河區關子嶺視察寶泉露頭上方邊坡治理及步道復建工程，確保坡地治理改善成果，打造安全舒適觀光景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲積極推動山區建設，28日特地至白河區關子嶺視察寶泉露頭上方邊坡治理及步道復建工程，確保坡地治理改善成果，打造安全舒適觀光景點，要讓關子嶺風景區環境景觀再升級，許多地方議員及在地里長等人，也都到場關心關子嶺寶泉露頭工程建設情形。



黃偉哲表示，關子嶺是全台聞名的溫泉地，即將進入9月，溫泉祭即將開鑼，所以南市府要趕快將寶泉整治好，確保溫泉的泉源跟泉質無虞，也要加強整個區域的安全設施，並增設更多的遊樂設施，才能吸引更多遊客來泡湯遊玩。





台南市白河區關子嶺寶泉露頭係為自然湧出泥漿溫泉，因周遭地質複雜脆弱，受到颱風豪雨影響，致使寶泉露頭上方邊坡崩塌，造成露頭周遭設施及步道損壞，南市府水利局於2021年及2022年陸續完成修復寶泉露頭上方邊坡整治、露頭周遭設施及登山步道，崩塌裸坡地完成改善且植生復育狀況良好，整體邊坡穩定可確保寶泉露頭資源永續，進而振興關子嶺觀光產業。





水利局說明，關子嶺風景區屬於西拉雅國家風景區轄下的地方風景區，位於台南市白河區東側，四周有枕頭山、虎頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱。風景區中最負盛名的關子嶺溫泉，除了在日治時期即與四重溪溫泉、北投溫泉、陽明山溫泉並列台灣四大溫泉，更為全台唯一的泥漿溫泉。





為改善寶泉露頭上方邊坡崩塌之影響，台南市觀光旅遊局委託水利局代辦「白河區關子嶺寶泉露頭步道災後復建工程」，改善方式主要利用編柵植栽及橫向截導水設施以穩定寶泉露頭上方崩塌坡面，以及露頭周遭設施及步道損壞修復，確保露頭功能並提供遊客更安全舒適的步道遊憩環境。





水利局補充說明，近年來極端氣候頻繁，造成土砂沖刷及淤積，引發下游大規模災害，因此山坡地之治理相形重要，除每年編列預算進行治理工作外，亦會向中央爭取經費。經統計自黃偉哲市長上任以來至2022年8月，在白河區中央與地方投入經費約1.7億元，於台南市山坡地範圍14個行政區，總投入經費更是高達44.2億元，野溪整治長度超過87公里，南市府相當重視山區治山防洪建設，後續會持續向中央爭取經費補助，加速完成野溪及崩塌地治理工作，以降低坡地災害發生機率，提供市民安全宜居的生活環境。