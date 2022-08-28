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蔡英文苗栗行程滿檔力挺徐定禎　拼團結共贏翻轉苗栗

▲▼蔡總統28日至苗栗市五文昌廟贈匾，並輔選民進黨提名縣長參選人徐定禎。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲蔡總統28日至苗栗市五文昌廟贈匾，並輔選民進黨提名縣長參選人徐定禎。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨提名苗栗縣長候選人徐定禎，28日陪同總統暨民進黨主席蔡英文先前往苗栗市五文昌廟參香、贈匾，接連前往通霄鎮長候選杜文卿競總部授旗，最後則是到苑裡慈和宮參拜祈福。徐定禎指出，苗栗不能再因財政問題發展持續停滯，他最有經驗，也最有執行力，感謝蔡總統的支持與肯定，有信心團結所有苗栗隊夥伴，一同翻轉苗栗，改寫苗栗政治新頁。

蔡英文苗栗行程首站在苗栗市五文昌廟，徐定禎特別以客家話致詞，感謝蔡總統惦記著先前要親自來贈匾的承諾，象徵總統對客家的重視與支持，他當選縣長一定會持續推動客家文化的認同跟傳承。徐定禎表示，國民黨在苗栗長期執政，卻不能讓苗栗人感到幸福跟驕傲，政黨必須輪替，才能為苗栗帶來改變，他矢言要為苗栗撕掉標籤，帶來驕傲。

蔡英文致詞時提到，苗栗縣未曾政黨輪替，財政問題嚴重，願景不明，建設停滯，人口流失；徐定禎擔任頭份市長任內，爭取三個第一，省錢第一、開源第一及友善第一，政績所有市民都看的見，可以說是最有能力的候選人。這一次，是翻轉苗栗的關鍵時刻，她要特別拜託大家團結支持徐定禎，為苗栗帶來更好的改變。

蔡英文最後也做出呼籲，綠色執政品質有保證，這是有史以來翻轉苗栗的最好機會，大家一定要團結，拿出所有力氣來翻轉苗栗，給會做事的徐定禎一個機會，給苗栗隊所有的候選人一個機會，讓苗栗改變成真。

除徐定禎之外，民進黨苗栗縣議員候選人徐筱菁、許櫻萍、羅貴星、邱毓興及黨部主委李貴富等黨公職亦皆全程陪同，徐定禎表示，感謝蔡總統一直以來對苗栗的支持，但中央地方必須同心一同連線，苗栗的問題才更容易被看見，當中央加碼投資時，苗栗需要好的首長作基礎，讓他當縣長，他一定會善加利用、最有效率的加速推動苗栗發展。

▲▼蔡總統28日至苗栗市五文昌廟贈匾，並輔選民進黨提名縣長參選人徐定禎。（圖／徐定禎競選總部提供）

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