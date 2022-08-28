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想要身家上億！19歲少年誤信友人赴泰打工　2分鐘就答應慘淪豬仔

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲少年玩遊戲誤信友人，墜入打工騙局遭禁錮。（圖／取自Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名19歲范姓少年玩手機遊戲誤信友人，對方宣稱到泰國工作每月可賺進9000令吉（約新台幣6.1萬元），做久身家上億不是問題，聊2分鐘後就答應，結果遭誘騙非法入境泰國淪為「豬仔」，差點又被賣去緬甸，所幸趁人口販子外出時順利把衛星導航位置傳給媽媽，及時獲救。

綜合馬來西亞中國報、星洲網報導，范姓少年今年5月原先在雪蘭莪州找到月薪2000令吉（約新台第1.3萬元）的工作，但才不到一個星期，就被手機遊戲上一名17歲男性友人慫恿到泰國上班。依據對方的說法，這份工作每月可賺進8000令吉至9000令吉（約新台幣5.4萬元至6.1萬元）高薪，做久身家上億不是問題。

其實他原先傾向拒絕，但聽到這番話之後心動，與對方聊了2分鐘就爽快答應對方，甚至連工作內容也沒有詢問。隔日早上7時，也就是5月12日這天，一名陌生華裔男子就來到他的工作宿舍，載他北上至吉蘭丹住一晚，接著13日被安排搭乘偷渡船進入泰國。

范姓少年13日上午才告知母親前往泰國工作一事，且有人看守，「到了14日那天，我被送往（泰國宋卡府最大城市）合艾一間小屋獨自禁錮，屋內大門深鎖，覺得不妥」，但那時已無法抽身。

所幸人口販子並未沒收手機，他趁著對方外出時，偷偷聯繫母親，發送導航定位。最終，他的母親透過黃姓商人協助，並與當地執法單位合作，范姓少年於14日下午5時順利獲救。

范姓少年經過2個多月在泰國被扣押、指認嫌犯等法律程序後，最終在8月4日返回馬來西亞。他說，再也不會輕信網友，以後不打算再到國外工作。范男母親坦言，因丈夫去年10月病逝，兒子想讓家庭生活變回原來那樣，想要一家人吃好的、住好的，才會到泰國打工。

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