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大陸 大陸焦點 特派現場

睡覺一半2蒼蠅鑽進耳朵！他掛急診見10條蛆「耳道鑽動」嚇壞

▲▼耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張男睡覺時，突然有2隻蒼蠅鑽入耳朵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

注重清潔十分重要，但如果清潔過頭，可能也會引來麻煩。四川成都一名張姓男子某天準備休息時，突然有2隻蒼蠅飛進耳朵，讓他癢得無法睡覺，沒想到跑去醫院檢查，才發現耳裡有10多隻蛆蟲、大量蟲卵，讓醫師嚇了一跳，也忍不住呼籲，千萬不要過度清潔耳朵。

綜合陸媒報導，張男上周某晚準備休息時，突然有2隻蒼蠅飛進耳朵裡，嚇得他趕緊將耳朵朝下，不斷拍動頭部，過了許久才將蒼蠅弄出來。

弄出蒼蠅以後，張男打算休息，沒想到突然又感覺到「耳朵有東西在動」，且怎麼挖也挖不出來，實在癢得受不了，只好半夜跑去掛急診。

▲▼蒼蠅。（圖／免費圖庫pexels）

▲張男將蒼蠅弄出後，準備繼續睡覺，沒想到耳朵癢得受不了。（示意圖／免費圖庫pexels）

三六三醫院耳鼻喉頭頸外科的醫師楊力接到張男的案例，立刻進行詳細檢查，竟在張男的耳朵靠近鼓膜的區域，發現了10多隻蛆蟲、許多蟲卵。

楊力聽完張男的描述，懷疑是蒼蠅攜卵進入耳朵，遺留下了蛆蟲，一一將蛆蟲、蟲卵挑出後，再替張男的耳朵殺菌、消炎及清洗，才完成療程。

楊力提醒，平時一定要注意保護耳朵，同時不要過度清潔，適當的耵聹（耳屎）能保護耳道、防止蚊蟲等異物進入。而若真的有蚊蟲進入，也不要用硬物亂摳，應該在第一時間就醫，否則蚊蟲可能順著耳道鑽入深處，到時候更難處理。

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