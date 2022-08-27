游錫堃：台灣本土漢詩吟唱比賽　有助了解台灣民主奮鬥史

▲立法院長游錫堃出席「2022蔣渭水台語、客語漢詩吟唱賽決賽」。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃27日表示，「蔣渭水漢詩吟唱賽」今年已經邁入第2年，而今年的比賽新增客語及台灣詩的項目，為台灣漢詩吟唱及母語保存開闢一個嶄新的園地，對於了解台灣可歌可泣的民主奮鬥史很有幫助。

義美文教基金會、台北市信民協會上午在立法院舉辦「2022蔣渭水台語、客語漢詩吟唱賽決賽」，與會者包括游錫堃、立法院秘書長林志嘉、教育部次長蔡清華、文化部次長李靜慧等人。

游錫堃致詞時讚揚，今年的活動奠定在去年的基礎上舉辦第二屆，在場的學生表現都非常出色，咬字文雅標準，而今年除了報名人數更多，比賽項目增加客語及台灣詩，對於了解台灣可歌可泣的民主奮鬥史很有幫助。

游錫堃也提到，最近因為國際局勢及中國打壓，讓他聯想到有感而作的《舊金山和約70周年有感》，其中「埃及之盟雖有諾，金山和約更高程」這兩句道盡台灣在國際法的地位，並非未經各國簽名的「開羅宣言」，而是由48國簽名的「舊金山和約」才具有國際法效力。

游錫堃認為，台灣詩內容藏有台灣史，吟唱台灣詩不但有助於母語傳承，更有助於了解不為人知的歷史。

林志嘉致詞時則說，今年的參賽者都非常優秀，得獎選手不但吟唱用心，以台語及客語發表感言也很順暢，令人非常感動，這個比賽除了讓下一代更加了解語言的運用，同時也能了解台灣前輩追求民主的心路歷程，他認為是很成功、有意義的活動，因此希望能夠繼續舉辦下去。

根據決賽結果，前三名中有2位以客語吟唱，第三名分別為高雄女中劉安潔、宜蘭高中林東諺、高雄鳳新高中簡劭庭，第二名為彰化高中張凱鈞、桃園武陵高中林映臻，第一名則由屏榮高中鄭蕙屏奪得並且進行頒獎。

▼立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

