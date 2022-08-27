快訊／今增40死！本土+25621　另增280例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增25,901例COVID-19確定病例，分別為25,621例本土個案及280例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,621例本土病例，為11,493例男性、14,115例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,539例)，臺北市(3,167例)，桃園市(2,976例)，臺中市(2,952例)，高雄市(2,076例)，臺南市(1,545例)，彰化縣(977例)，新竹縣(767例)，新竹市(733例)，苗栗縣(653例)，屏東縣(620例)，宜蘭縣(567例)，雲林縣(516例)，花蓮縣(509例)，基隆市(440例)，南投縣(396例)，嘉義縣(371例)，臺東縣(272例)，嘉義市(271例)，澎湖縣(132例)，金門縣(119例)，連江縣(23例)。

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▲▼指揮中心公布8/27確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為22例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至8月24日，死亡日期介於6月11日至8月24日。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為140例男性、140例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(29例)，日本(10例)，美國及泰國(各4例)，菲律賓(3例)，荷蘭、新加坡、英國及馬來西亞(各2例)，印尼、德國、斯洛伐克及印度(各1例)移入，另218例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,989,094例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,786,388例排除)，其中5,194,850例確診，分別為26,700例境外移入、5,168,096例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,813例COVID-19死亡病例，其中9,797例本土，個案居住縣市分布為新北市2,101例、臺北市1,101例、臺中市983例、高雄市917例、臺南市761例、桃園市737例、彰化縣561例、屏東縣405例、雲林縣311例、南投縣291例、苗栗縣233例、嘉義縣230例、基隆市217例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣156例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。