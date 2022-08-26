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郭台銘「血淚千字文」網看哭了！　淚刷一整排：郭董選總統

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲郭台銘臉書千字文回應台南殺警案，引發網友共鳴。（圖／郭台銘臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台南警員凃明誠、曹瑞傑遭脫逃受刑人林信吾猛刺55刀雙雙喪命，震驚全台。對此，鴻海集團創辦人郭台銘今（26日）宣布分別捐贈500萬給雙方家屬；同時痛批內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥麻木不仁「還有顏面待在位子上？」文章一出掀起網友共鳴，紛紛淚喊「民間總統！這才是總統該說的話」、「郭董不當總統，台灣不會好」。

郭台銘今天宣布捐給兩名員警家屬各5百萬元，心痛直言，自己看到台南殉職員警凃明誠、曹瑞傑的新聞，感觸很深，而凃明誠二姐在媒體受訪的畫面，更是在他心中難以抹滅，因為他父親就是刑警，「警眷的心情我了解，這種痛，真的很難放下。」

針對此案，郭台銘提出3點建議，其中包括「警員的用槍時機要放寬」、「外役監的管理要緊縮」以及「死刑該執行就要執行」。他指出，因為法務部在2020年7月修正執行死刑規定，所以目前有38位死刑犯全透過聲請釋憲來技術性拖延執行時間，「釋憲是一回事；犯罪又是另一回事，如果在走完所有法律程序判決確定後，死刑該執行就執行，正義才能得以伸張。」

郭台銘更點名徐國勇與蔡清祥兩位部長，「發生這些事情，你們當然難辭其咎，家屬的傷害你們有用心去體會嗎？類似不幸的事件一再重演，基層員警的犧牲，何時才能停止？你們這些高官真的已經到了麻木不仁的程度！應作為、能作為、尸位素餐的官員，你們還有顏面待在位子上嗎？這件事一定要有人負責！一定要有人下台！」

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書、批踢踢八卦板）

▲郭台銘長文回應台南殺警案 。（圖／郭台銘臉書）

郭台銘臉書發文1小時獲得超過6萬人按讚、4千多名網友留言，「郭董出來救台灣」、「感謝郭董為警察同仁與警眷與所有人民發聲」、「感謝郭董為蒼生百姓，從採購疫苗開始就展現超越中央的高效率」、「郭董的肺腑之言，字字鏗鏘有力」、「感謝郭董對台灣社會的付出和發聲」、「郭董好，完全寫出民怨與不滿」。

貼文底下吸引許多藍勾勾帳號前來留言，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示「謝謝郭董為警察、警眷著想，第一線的警察弟兄執法要得到充分的支持，司法判決也要被具體執行，否則是非何在？」、北市議員徐巧芯則表態「有死刑就應該執行。我反對廢死，要求政府必須落實法律，讓三審定讞的死刑犯伏法」、國民黨發言人李明璇則淚謝「謝謝郭董為老百姓發聲！您的善心更令人感動」。

其中，許多網友紛紛力挺郭台銘競選總統，紛紛留言「拜託出來當台灣的總統，台灣需要實業家，不是靠嘴治國知法玩法的律師」、「謝謝郭董奔走BNT讓國人免於疫情恐懼！希望您能選總統救台灣」、「郭董，拜託選總統」、「郭董選總統，台灣需要您」、「支持郭董選總統」、「期待您2024挺身而出，撥亂反正」、「支持您出來選總統，端正社會風氣」、「您為什麼不出來選總統呢？人民好苦」、「國家真的是很需要像郭董這樣子正義、敢言、果斷決策、說真話的人」。

▼郭台銘千字文引發網友熱議！（圖／郭台銘臉書）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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