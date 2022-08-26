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台南警「換彈匣連開13槍」！派出所前滿地彈殼　雙刀男傷勢曝光

▲▼台南雙刀男闖宅港派出所襲警，警連開13槍，留滿地彈殼。（圖／記者林悅翻攝）

▲李姓員警連開13槍制伏雙刀吳嫌，派出所前留下滿地彈殼。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南日前傳出殺警案震驚全台，如今學甲區宅港派出所今(26日)下午又再傳出襲警案，一名男子手持雙刀衝入所內揮舞、意圖攻擊值班員警；現場警方現狀後立即對空鳴槍示警，隨後大膽用槍，朝男子非致命部位連開13槍將其制伏，現場滿地彈殼。而該名男子中槍後傷勢也曝光，左、右腿均有槍傷，腹部及右手前臂也中槍，幸無生命危險。

初步了解，44歲的吳男今下午3時許走入宅港派出所，先向值班員警稱，「要吹一下冷氣」，接著又向員警抱怨他的朋友曾因酒駕被警方送辦，隨後就抽出雙刀作勢要砍員警。

現場李姓員警見狀後，果斷對空鳴槍警告，但吳男仍不聽制止，再度揮刀作勢進攻；李員當即朝著吳男手腳開槍，一共擊發13發子彈，其中5發擊中吳男，現場留下一地彈殼；據悉，警用手槍彈匣共有12發子彈，李員過程中還有替換彈匣，共擊發13槍。

吳男中槍倒地後立即送往永康奇美醫院戒護治療。初步檢傷，吳男意識清楚，可以對談，生命徵象穩定，槍傷位置為左大腿後側、左膝蓋上方、左小腿後側（穿透），右膝上方、右小腿前側、右腹部外側穿透（未傷及器官），以及右手前臂穿透傷。

▲▼台南雙刀男闖宅港派出所襲警，警連開13槍，留滿地彈殼。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南雙刀男闖宅港派出所襲警，警連開13槍，留滿地彈殼。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南雙刀男闖宅港派出所襲警，警連開13槍，留滿地彈殼。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南雙刀男闖宅港派出所襲警，警連開13槍，留滿地彈殼。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南雙刀男闖宅港派出所襲警，警連開13槍，留滿地彈殼。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南雙刀男襲警，遭開13槍制伏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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