蔣萬安批資料「塗黑」　陳時中怒：召集人開會過了1年才說看不到

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安近來繼續追打民進黨參選人陳時中疫苗採購爭議，直指塗黑疫苗合約的人就是時任衛福部長的陳。對此，陳時中27日受訪時，語氣略帶不滿表示，蔣是委員會跟調閱小組的召集人，他自己開會過了1年才說看不到，「如果政府的效率是這樣，政府一定停擺的」，直言蔣沒有盡責。

「召集人在開召集會議的時候，就要清楚講出來，不要事後再來講，這樣會議開不完。」陳時中說，今天開了會議，照著會議拿出來，拿出來的東西你不滿意就講啊，因為並不是只開一次會，開了很多次會，你就講說應該要怎麼樣，對不對？

陳時中指出，合約上有一些保留條款、有些情況，就提出來要求啊，蔣萬安是立法委員，是一個委員會的召集人，也是調閱小組的召集人，然後他自己在開會，過了1年才說他看不到，如果政府的效率是這樣，政府一定停擺的。

「去年就可以把這事情講清楚的，如果他有這樣的疑問的話，不會拖到今年。」陳時中直言，蔣萬安沒有盡責。

另外，關於國民黨北市議員徐巧芯質疑疫苗採購說詞反覆？陳時中說，可能她自己是這樣覺得，「不過我沒有覺得我說詞反覆，這都可以被檢視的」。