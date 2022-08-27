台鐵台北車站大廳煙霧瀰漫　男子情緒激動「突拿滅火器狂噴」

▲民眾直擊一名男子在台北車站狂噴滅火器，大廳煙霧瀰漫。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台北站今(8/27)上午9時50分左右發生驚險事件，一名男子突然情緒失控拿起車站滅火器狂噴，台北車站黑白棋大廳煙霧瀰漫，該男子遭警方壓制帶回，台鐵人員緊急封鎖現場清潔。據北車民眾轉述，當事人為一對母子，兒子情緒突然很激動，拿滅火器四處噴灑，但無人受傷。

台鐵台北車站今發生一起衝突事件，有民眾在台北車站大廳目擊一對男女在大廳，該男方突然情緒激動，拿起車站大廳柱子旁滅火器，四處噴灑，車站大廳煙霧瀰漫，地面都是粉末，一名女子就在一旁，該男子被台北站警方壓制帶回派出所。

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▲▼民眾直擊一名男子在台北車站狂噴滅火器，大廳煙霧瀰漫，台鐵緊急封鎖該區清潔。（圖／記者李姿慧翻攝）

根據北車民眾轉述，當事人為一對母子，兒子疑似身心或情緒有狀況，因此突然拿起滅火車噴灑，還好當時週邊人不多，沒人受傷或受影響。

對此，台鐵表示，今(8/27)約9:50左右，台北站中央大廳有一對母子發生爭吵，兒子情緒不穩隨手拿柱下滅火器噴灑，清潔人員第一時間發現立即通報車站、路警到場處理；現場有一滅火器遭噴發，路警將人帶回所裏偵辦。

台鐵指出，目前台北車站大廳現場已清潔完畢，當事人的母親承諾賠償車站已噴灑滅火器及清潔相關費用。