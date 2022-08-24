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台鐵不停駛關鍵曝　明年起「1.6萬員工加薪2千、駕駛獎金增5成」

▲台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲明年起台鐵員工增加2千元津貼，駕駛安全獎金增5成。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵中秋連假已賣15.3萬張車票，日前台鐵工會爭取員工福利發起中秋等節日不出勤，交通部和行政院釋出善意，同意明年(112)年1月1日發放獎金津貼留才，台鐵企業工會今宣布中秋、國慶和選舉日取消不出勤行動，台鐵局表示，明年元旦起將發放留才津貼、提高司機員安全獎金。

根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，台鐵初步提出發放留才獎金將是全體1.6萬名員工適用，等同每人可加薪2千元；司機員安全獎金將增加5成，以部分司機員每月安全獎金3千元推算，等於每月再加薪1500元。

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台鐵工會今宣布中秋、國慶日和選舉日取消依法休假和不出勤行動，讓台鐵中秋節停駛危機解除，台鐵局也發布新聞稿表示，台鐵局目前正戮力推動公司化改制，為鼓勵大量具備專業鐵路營運技能的員工留任，已研提多項留才措施，將自112年1月1日起發給留才職務津貼，並提高火車駕駛安全獎金，以留住人才並提升安全。

另員工福利也將保障，台鐵局表示，公司成立時將持續辦理福利精進措施，台鐵公司成立初期由交通部編列預算支應福利精進措施所需經費，包括結婚生育、子女教育及父母配偶子女喪葬補助等。未來俟職工福利金收入足以支應福利精進措施支出時，再由職工福利委員會接續辦理。台鐵公司創立時職福金將一次提撥12億元，未來員工三節禮金可望大幅提高。

台鐵局指出，為保障台鐵員工權益，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材提出「三項承諾」與「二項保證」，保證「現職員工工作、薪資、福利，都不減損」及「公務員/公司從業人員身分，自由選擇」，台鐵在此基礎上更研提增加員工津貼及福利，預計報交通部轉行政院核定後即可實施。

台鐵表示，近來固定月薪未達3萬補足3萬、推動員眷幼保、及擴充職務宿舍等實質福利，希望留才之餘能吸引外界更多有志之士投身台鐵貢獻已長，使營運安全更為精進，完成安全、安定、轉型的公司化目標又向前邁進一大步。

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