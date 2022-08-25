鐵道迷拍列車進站！列車長不願入鏡要求刪照　台鐵為這點致歉

▲鐵道迷拍攝台鐵列車進站，列車長不滿入鏡，要求刪照 。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

日前有鐵道迷在基隆火車站拍攝區間車進站，列車長於後端駕駛室整備時，發現鐵道迷往駕駛室內拍攝，不滿自己也遭拍攝，因此向鐵道迷要求刪照，引發鐵道迷不滿投訴。對此，台鐵表示，列車長並無強逼交出手機刪照，僅是表達不願被拍，溝通過程將加以檢討，服務不週之處謹致歉忱。

8月15日一名鐵道迷於基隆火車站拍攝2134次區間車進站，該車列車長卻喝斥駕駛室不能拍攝，但他僅是在外面拍攝，也沒拍到列車長，卻說不能拍，要求他刪除影片，還嗆難道要叫警察來嗎？

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對此，台鐵表示，8月15日2134次列車到達基隆站後，列車長於後端駕駛室進行列車到開整備，發現月台上有旅客在拍攝駕駛室內部，因列車長覺得自身也被拍攝並不適當，故請旅客不要拍攝並請刪除已拍攝的影片。

台鐵官員表示，因鐵道迷在月台拍攝列車後端駕駛室，當時列車長正在後端駕駛室進行整備工作，發現遭人拍攝，他不願意被拍，因此希望鐵道迷刪除，鐵道迷聲稱他沒有拍攝到列車長，列車長並無強逼對方交出手機檢查照片刪除，僅是向對方表達他不願意被拍到，列車長告知拍到他個人的照片部分應刪掉。

台鐵也指出，台鐵尊重列車長不願被拍攝的個人意願，但該案列車長溝通過程及態度，台鐵局會加以檢討，並責成單位主管確實改善，服務不週之處謹致歉忱。