一圖看懂週末天氣！14縣市飆高溫　「下週2熱帶擾動發展」

▲今14縣市亮高溫燈號。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今各地高溫炎熱，氣象局針對14縣市發布高溫警示，午後則嚴防雷陣雨襲擊，氣象局表示，今晚將有弱東北風報到，微弱鋒面會通過北部海面，水氣較多，明天中南部嚴防較大雨勢，白天溫度將降1到3度；下週要留意有兩個熱帶擾動發展。

氣象局今針對14縣市發布高溫燈號，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫可能。台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，也有36度高溫。

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▲氣象局對14縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，今(8/27)晚間將有弱東北風影響，微弱鋒面通過北部海面，但結構不是很好，不是很強，水氣會比較多，中部以北、東半、澎金馬轉局部短暫陣雨和雷雨，其他地區午後雷陣雨為主；明(8/28)天要注意水氣比較多，比較容易下雨，且不只是午後陣雨，其他時段也可能降雨，中南部地方有局部大雨發生機率，清晨南部有零星陣雨。

林定宜分析，該弱東北風結構沒有很好，不是很明顯，不過是夏天第一次轉東北風，雖然不是很強，但東北風帶來水氣增，容易下雨，也會讓明天和後天高溫略降，中部以北、北部和東北部可降2度到3度，南部降1到2度。

至於下週天氣則要留意是否有颱風生成，氣象專家賈新興表示，根據歐洲模式預測，8月底的洋面似乎有兩個熱帶擾動有發展的機會，美國模式也顯示類似的趨勢，對台灣來說，需觀察西邊的擾動發展趨勢，還有時間觀察模式的變動。

林定宜則指出，9月初的時候，可能日本南方海面會有一個熱帶擾動發展，但目前預測還是有很大分歧性，還要進一步觀察；另一個是靠台灣東方海面，生成位置還要進一步觀察，因進入初秋，秋天之後颱風路徑更不容易捉摸，所謂「9月颱無人知」，會受高壓和北邊鋒面影響，路徑仍捉摸不定。

▲天氣風險公司一圖說明週末天氣。（圖／天氣風險公司）

天氣風險公司則表示，今週六持續受到太平洋高壓影響，各地普遍可維持晴時多雲的天氣，局部高溫易達36度或以上；週日(8/28)隨一波微弱的東北風南下，迎風面的北台灣將有短暫陣雨，各地的午後熱對流範圍也將會有些增多，且高壓強度有些減弱的情況下，中南部地區發展的熱對流相對就有機會再更旺盛些，要防範午後雷陣雨帶來雨勢，類似天氣也將會延續至下週一、二。

天氣風險公司指出，下週中後期，北方系統南下，下週三、四將有機會帶來一波較弱的鋒面尾端快速掠過北部海面一帶後轉東北風環境，同時琉球群島東南方海面也有熱帶系統發展的機會，兩者間的互動就值得關注後續是否可拉下更顯著且較持久的北風影響，那近期台灣的高溫現象就可望舒緩一些了。