搭台灣好行享優惠好康！買指定路線「兒童免費玩南科考古館」

▲台灣好行菱波官田線經過「官田遊客中心」，適合旅客在該處打卡拍照留念。（圖／西拉雅風管處提供）



記者李宜秦／台北報導

暑假進入尾聲，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處與南科考古館聯合推出親子優惠，即日起至9月30日，凡購買任一款「台灣好行-菱波官田線」交通票或套票，同行的小朋友（6至12歲兒童）即可免費入館，限量50張。

西拉雅風管處指出，「菱波官田線」沿線經過南科考古館，也經過柳營尖山埤渡假村，有豐富的自然生態，大片的湖泊，有獨特的遊湖畫舫外，園區內還有獨木舟、滑索探險、露營烤肉、遊園小火車、水腳踏船等活動，適合一家大小出門遊玩。

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▲▼西拉雅國家風景區管理處與南科考古館聯合推出優惠。（圖／西拉雅風管處提供）

西拉雅風管處表示，該路線經過「官田遊客中心」，旅客可和大草原SIRAYA及鹿群地景藝術合照，且附近的景點其實也不少，烏山頭水庫搭乘台灣好行在十分鐘內會抵達。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，搭乘台灣好行不用自己開車，輕鬆又便利，旅客從各大主要車站轉乘台灣好行就可以抵達西拉雅熱門景點，十分適合各地自由行的旅客搭乘。

▲自由行旅客可搭乘台灣好行到當地享受特色美食。（圖／西拉雅風管處提供）

西拉雅管理處除了有「台灣好行-菱波官田線」也有「台灣好行-關子嶺線」，購買「關子嶺線」及「菱波官田線」的交通票劵及特色套票優惠，最低只要100元就可以無限次數搭乘台灣好行專車。

同時即日起至10月24日，只要搭乘台灣好行「關子嶺線」或「菱波官田線」協助填寫滿意度問卷，就可以再抽泡湯劵、住宿劵。