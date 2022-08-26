警13槍制伏雙刀男　曝第一次實戰用槍「非常緊張」：距離我僅3公尺

記者趙蔡州／綜合報導

台南市再次傳出襲警事件，44歲吳姓男子26日下午進入學甲區宅港派出所後，拿出預藏的雙刀企圖攻擊值班警員李峻安，李員見狀果斷對空鳴槍警告，接著朝他非致命部位射擊13槍制伏。李峻安表示，他之前從未遇過這種狀況，也是第一次在實戰中開槍，加上嫌犯距離只有3至5公尺，心情真的非常緊張。

▲歹徒拿雙刀企圖攻擊警員，被連開13槍制伏。（圖／翻攝自記者爆料網）

襲警事件發生後，學甲分局召開說明會，解釋案發經過。吳男26日下午3點多走進學甲區宅港派出所，聲稱要吹一下冷氣，接著又向值班警員李峻安抱怨，他的朋友曾因酒駕被警方送辦，隨後就從口袋拿出預藏的雙刀企圖攻擊，李員見狀立刻跑出派出所，對空鳴槍施以警告。

李員眼見吳男不聽制止，依然持雙刀步步進逼，再度作勢攻擊，他只好朝吳男手腳等非致命部位射擊，前後一共擊發13發子彈，其中5槍擊中吳男手腳及腹部外側，確定吳男沒有攻擊威脅後，隨即呼叫救護車支援，將人送醫戒護救治。

▲台南學甲分局宅港派出所警員李峻安(左)說明當下情況。（圖／記者林悅翻攝）

警員李峻安表示，當時吳男走進來先說要吹一下冷氣，在抱怨朋友酒駕被送辦的事情後，突然朝他靠近，接著就拿刀出來揮舞，由於日前才發生2警死亡事件，他有提高警覺，發現吳男的行為後，立刻起身躲避。

他回憶，吳男進入派出所時，菜刀是收在口袋裡，在衝突發生後，他與對方爭執一段時間，對方還說「你打不過我的」，不清楚對方有沒有喝酒、吸毒等狀況。

他說，以前從未遇過這種狀況，也是第一次在實戰中開槍，之前都是在訓練場上開槍，加上嫌犯距離他只有3至5公尺，當下「心情真的非常緊張，覺得生命遭受到威脅」，所幸最後成功壓制吳男。

警方表示，吳男送醫後意識清楚，可以對談，生命徵象穩定，槍傷位置為左大腿後側、左膝蓋上方、左小腿後側（穿透），右膝上方、右小腿前側、右腹部外側穿透（未傷及器官），以及右手前臂穿透傷，治療後沒有生命危險，詳細犯案動機仍有待進一步調查釐清。

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