孕婦遭尪「暴力壓制」無力抵抗被拖走！警方冷處理　惹怒一票網友

記者鄭思楠／綜合報導

據《正觀新聞》報導，四川內江有網友26日發布，一段關於男子在電梯前拖拽懷孕5個月妻子的影片，引發廣泛關注。事後，警方通報稱，「是夫妻間的小矛盾，2人已和好。」網友看後一面倒怒斥，「這還不算家暴嗎？看來是要出了人命才算。」

攝影機畫面顯示，一懷孕女子赤腳坐在地上，被男子往電梯方向拖拽，經過2分多鐘的僵持，她慘被拖進電梯內，孩子在旁邊哇哇大哭。

對此，球溪鎮派出所工作人員表示，影片中男女是夫妻關係，兩人一起來看望女子和前夫的2個女兒，女子想待一晚上陪陪孩子，男子不同意遂想將女子帶回家。警員還表示，曾當電話給女方，但女方沒有接電話，「但她老公已經接電話，說2人已和好。」

▲男子拖拽懷孕5個月妻子疑家暴。（圖／翻攝自正觀新聞）

另據《九派新聞》報導，警方稱，男子沒有家暴，只是夫妻之間吵架，發生的小矛盾而產生的拖拽行為，已對該男子進行了批評教育。

網友看後紛紛不滿怒斥，「拖得太暴力了吧，她可是個孕婦啊！」、「這就是陽剛之氣呀」、「懷孕都能這樣？建議墮胎，及時止損」。

也有網友不滿警方的通報，「女方只是想留下來陪孩子，拖拽孕婦＝沒有家暴，這魔幻的世界……」、「打電話後男方接電話說已經和好了，這個事情就玩了？不問問女方意見？」。