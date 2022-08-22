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產後60天「被折磨到無法入睡」　她一開機崩潰：快罩不住了

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

談到生孩子的痛，許多母親心有戚戚焉，她們不只經歷生理上的巨大變化，產後還得承受背部、胯下、胸部脹奶等疼痛，一名親手媽已卸貨60天，崩潰吐露現況，更心累直言「生小孩就是對女生最大的傷害！」

這名人妻在Dcard發文吐苦水，「從懷孕到剛生完60天的我，發現了身上許許多多沒發生過的折磨，目前還在持續增加中，新手媽媽的我都快罩不住了。」

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她透露，懷孕初期嚴重害喜，體重直接下降，孕中肩胛骨疼痛，後期更嚴重，整個背部、肋骨都處於疼痛狀態，「還有催生後等待開指的宮縮，產後脊椎骨痛到無法動彈，私處麻藥退去的縫合傷等等。」

▲▼經歷生產的艱辛過程後，媽媽們在產後仍須面臨餵食母乳的不適。（圖／載自免費圖庫Piqsels）

▲許多媽咪最怕遇到塞奶造成的乳房脹痛，還可能會引發乳腺炎。（圖／取自免費圖庫Piqsels）

人妻原以為，那些傷口癒合後，就能擺脫痛苦；沒想到，惡夢持續上演著，「擠乳器害奶頭破皮流血的傷，乳腺炎到產後尋麻疹，打減痛的地方到現在真的會特別痠痛，還有突然大便爆血，一直肛裂，直到這幾天，泌乳痛到根本睡不著，另外還有手腕痛、頻尿及產後開機的痛，最近老公想要嘗試，最後失敗告終。」

最後，她也無奈直呼，「更不用說胸部、身材鬆弛這些外在的傷害了，當然有些人很幸運，都沒有碰過，但我不是幸運的那位......。」

PO文釣出不少過來人，鼻酸表示「真的！現在懷第二胎中，打噴嚏還會漏尿，女孩子真的很辛苦」、「字字血淚」、「看到身材走樣的自己都要崩潰了」、「生完9個月，才覺得身體好一點點」、「第一次傻傻去生，結果生完真的怕到了」、「大便爆血+1」。

▲新手媽吐露，從懷胎到產後的痛苦。（圖／翻攝自Dcard）

▲新手媽吐露，從懷胎到產後的痛苦。（圖／翻攝自Dcard）

而網友們也紛紛留言打氣，「媽媽真的很偉大」、「生小孩傷害很大，對有些人來說，真的是鬼門關前走一回」、「各位媽媽們辛苦了」。

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