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台中大雅警方即刻救援　5小時內鬼門關前連救2命

▲▼大雅警方即刻救援，在短短5個小時從鬼門關前救回2條命。（圖／民眾提供，下同）

▲▼大雅警方即刻救援，在短短5個小時從鬼門關前救回2條命。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅警分局23日時，短短5小時內從鬼門關前救回2條命，上午11點，石姓男子在家情緒低落，警方撞破房門救回一命；下午4點，患有帕金森氏症的70歲朱姓婦人偷偷出門，結果跌落農田，倒地不起，還好警方都及時找到人送醫，順利從死神手上搶回來。

▲▼大雅警方即刻救援，在短短5個小時從鬼門關前救回2條命。（圖／民眾提供，下同）

23日上午11點，潭北派出所連續接獲2人報案，都指出29歲的石姓友人傳訊說自己情緒低落，卻因未使用手機而無法聯絡，巡邏員警劉尚倫、廖乃嫺火速趕往住處查看。

▲▼大雅警方即刻救援，在短短5個小時從鬼門關前救回2條命。（圖／民眾提供，下同）

員警按門鈴、敲門一陣子後，終於有名女子應門，詢問石男下落，該女子宣稱沒看到哥哥在家裡，員警不放棄任何線索，直奔3樓石男的房間確認他人在裡面，立即破門而入救回石男。

▲▼大雅警方即刻救援，在短短5個小時從鬼門關前救回2條命。（圖／民眾提供，下同）

當天下午4點，大雅派出所接獲枋姓男子報案，稱他的太太朱女趁看護不注意，偷偷跑出門，因太太患有帕金森氏症，會有情緒及認知方面障礙，擔心發生意外，請求警方協助。

警方立即兵分多路到報案人住家附近道路巡視，當巡邏到秀山十一路時，突然被民眾攔車告知有人倒在農地，警員陳政群、許哲維、周鉦皓馬上趕往，該婦人身穿橘色上衣、黑色褲子，證實是朱女後，先將朱女攙扶至路旁休息，經由救護人員檢測生命徵象正常，外觀亦無傷勢，後續由家屬帶回家休息。

家屬表示，日後會多加注意動向，再三感謝警方的積極協助。

▲▼大雅警方即刻救援，在短短5個小時從鬼門關前救回2條命。（圖／民眾提供，下同）

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