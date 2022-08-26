鬼門關遇地藏王菩薩生日！「這時間」易抓交替　命理師喊：快回家

▲今天是地藏王菩薩生日。（圖／翻攝自竹林山觀音寺臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（26）天是「鬼門關」的日子，也恰逢是地藏王菩薩生日，為罕見求財日。民俗專家江柏樂指出，今天鬼門關，最容易出事，所以大家最好在晚間11點前回家，否則容易被「抓交替」；另外，今天適合到廟中求財、工作順利，可以準備這3樣供品。

江柏樂接受《三立新聞網》訪問時表示，雖然今晚鬼門關，但有些沒人祭拜的好兄弟，可能會趁此時到處搗亂「抓交替」，尤其是好兄弟們回陰間的時辰在酉時～子時（17時～23時），這段期間「抓交替」特別凶，建議早點回家休息。

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他也提醒民眾開車、騎車都要特別小心，因為這段時間出車禍機率特別高，尤其越接近子時（晚間11時）越要小心；另外，海邊、河邊、溪邊等地盡量不要去，車禍、命案現場、輕生等命案現場也需要特別注意。

江伯樂也指出，今天除了是鬼門關，更是地藏王菩薩生日，可到地藏王廟中拜拜求平安，可以保佑身體健康、邪魔不侵、工作順利，供品則是能準備水果、飲料、餅乾共3樣就行，並準備壽金、大百壽金、刈金（四方金）。

不過，大家可能不知，地藏王的生日會變，有時是農曆7月29日、有時候是農曆7月30日，無論哪一天，只要是關鬼門的那一天，就是祂的生日。據佛教界的解釋，這是地藏王菩薩的慈悲，因為祂說過「地獄不空，誓不成佛」在生日之時，更加照顧幽魂。