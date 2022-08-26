兩岸共打復活！上海富商「殺豬盤」挨詐2500萬　台警抓了18人

記者黃宥寧／台北報導

刑事局偵查第一大隊接獲大陸公安局指出，俞姓上海人被詐團以投資虛擬貨幣「殺豬盤」騙走570萬人民幣（約2500萬台幣），警隨即成立專案小組，追出43歲林姓主嫌，成員們透過收購大陸帳戶回台灣後，從事洗錢，同時查出他們經營賭博機房，架設數個賭博網站，並介接賭博系統給大陸地區，供人賭博。全案依詐欺、賭博等罪移送台中地檢署偵辦。

▲刑事局破獲以林姓主嫌為首的詐騙集團，以投資虛擬貨幣騙俞姓上海人2500萬餘元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偵一大隊第一隊長顏光燦指出，日前接獲上海市公安局循兩岸共同打擊犯罪機制提供情資，表示55歲俞姓上海人從2020年6月起，被詐團以投資虛擬貨幣，遭騙走人民幣570萬元，經專案小組追查，發現是台灣籍43歲林姓男子為首的洗錢集團涉案。

警方查出，林姓主嫌及手下6名員工替大陸詐騙集團洗錢，先後派人到大陸收購當地人帳戶，等詐團收取贓款後，再以地下匯兌方式協助轉帳，抽佣金，2年多以來經手3、4千萬，掌握線索後，從去年11月起分3階段掃蕩。

▼林嫌詐團以投資虛擬貨幣騙走上海俞姓被害人2千餘萬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林姓主嫌等人租下台中西區某商辦大樓當辦公室，成員就在內部進行轉帳洗錢等不法工作，掌握線索後，見時機成熟，前往逮人，分批逮捕林男等7人到案，並查扣千萬現鈔、大陸金融卡等物。

第二波更緝獲有資訊背景賴姓男子（41歲）涉嫌替大陸博弈網站做系統維護，更祭出5到8萬招募9名工程師，他們更大手筆以130萬月租「鑫利」等賭博網站，介接賭博系統給大陸地區，供不特定人參與賭博；第三波更查獲機房53歲盧姓金主等3人到案，全案歷經8個月的偵辦，終將林嫌等7人及盧嫌等11人查緝到案。

▲詐團前往大陸收購當地人頭帳戶。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，盧姓金主製作筆錄時，強調自己僅出資100萬，不清楚機房在做什麼，但警方不採信他的說詞，訊後分別將涉嫌人以詐欺罪、賭博、洗錢防制法等罪移送台中地方檢察署偵辦。

