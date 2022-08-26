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社會 社會焦點 保障人權

女同學喝掛他硬上「被友人發現竟不停手」　無恥問：我可以試試嗎

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲女大生和同學喝酒醉遭性侵。（圖／取自免費圖庫xFrame）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市3男2女5名大學生相約深夜喝酒聊天，喝到凌晨大家分兩間房睡覺，其中一名正妹小莉（化名）喝掛後，與男閨密同睡，睡在另一間房間的小凱（化名）竟摸進房，趁機對小莉性侵，小莉醉得沒反抗能力，推了睡在一旁的男閨密，沒想到小凱竟無恥問：「我可以試試嗎？」男閨密趕忙阻止，小莉醒來後深覺受辱提告，法院審理後，依趁機性交罪判處小凱徒刑2年。

判決指出，小凱、小莉和另外3名大學同學是去年10月23日晚間，相約到租屋處飲酒聊天，喝了伏特加等酒類，約定小莉和男閨密睡一間房，小凱和其他2人則睡另一間，眾人喝到凌晨1、2點，各自回房睡覺，到了凌晨5、6點，小凱摸進小莉睡覺的房間，發現小莉睡得不醒人事，無力反抗，趁機爬上床，親吻撫摸後，讓小莉幫他口交，然後再性侵得逞。

過程中，小莉迷迷糊糊覺得有人在侵犯她，又無力推開，只好推了睡在一旁的男閨密，男閨密也因床鋪震動聲起身查看，發現小凱正趴在小莉身上，男閨密制止，但小凱竟問說「我可以試試看嗎？」，男閨密還是搖頭拒絕，這時小莉逐漸醒來，小凱則草草結束回房睡覺。

小莉事後深覺受辱精神大受打擊，不斷哭泣與崩潰，甚至想輕生，後來跟父母及女同學訴苦後，小莉母親找上小凱母親「談一談」，小凱母竟說「只有2條路，第1就是讓小莉小凱結婚，第2就是走刑事。」讓小莉家人大為光火，認為根本沒誠意解決，決定提告性侵。

法院審理時，小凱坦承有和小莉發生性行為，但辯稱沒有違反小莉的意願，兩個人是合意性交，當天小莉很清醒，親她的時候還把舌頭主動伸出來，辯護律師也說雙方是在酒精催化下合意性交，且隔天早上小莉起來後還可騎機車返家，可見當時意識清醒，沒有不能抗拒的情形。

法官審酌當天一起喝酒女同學、男閨密的證詞，及事後小凱在與小莉的電話中，坦承趁她酒醉性交、且不斷道歉認錯等證據，認定小凱犯罪事證明確，依趁機性交罪判處他徒刑2年，全案可上訴。

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