　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

▲▼日本政府想為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻因葬禮費用可能過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

▲日本政府即將於9月27日舉辦安倍晉三的國葬儀式。（圖／路透）

文／中央社

日本政府內閣會議今天決定前首相安倍晉三國喪經費近2億5000萬日圓。日媒報導，外交團出席者估計約1000人，日本政府已通知台灣及195個邦交國。

日本政府預定9月27日在位於東京都千代田區的日本武道館舉行安倍晉三國喪。內閣會議上午決定國喪經費為2億4940億日圓（約合新台幣5515萬元），將從2022年度預算的一般預備費提撥。

國喪經費包括場地設置費、租用巴士載運相關人士、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫經費、獻花用的花卉經費等。日本政府預估約有6400人列席。

日本時事社報導，日本政府已通知台灣、195個邦交國將舉辦安倍國喪一事。已知美國政府打算派副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席。此外，印度總理莫迪（Narendra Modi）、德國前總理梅克爾有意出席（Angela Merkel）。

舉辦安倍國喪是根據7月內閣會議的決定，治喪委員會會長是日本首相岸田文雄，將採取無宗教形式舉行。二戰後，日本政府為前首相舉辦國喪，安倍是第2位，前一位是吉田茂。

有關安倍國喪，日本內閣官房長官松野博一日前表示，儀式以簡單、隆重為原則，時間約一小時。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度
LIVE／逃犯殺警！典獄長拔官　蔡清祥喊話：死刑必執行
全球最酷33條街道！　台北「這條街」首度上榜
男友遭圍毆！邱主任情史再被挖　前夫離奇死、遭狐精纏住
快訊／柯文哲怒了！　要告四叉貓：每天造謠受不了
快訊／法務部新規！逃犯2小時通緝　返家探親「每日警局報到」
謝忻2820張私密照被看光　抓不到盜圖者！檢方回應了
禾馨造假新冠疫苗施打名冊　林秉樞帶42人插隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國耗資27億打造氫燃料列車　州長：期望成為全球潔淨能源典範

安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

陪伴失明好友「幫募手術費」　她睜眼驚見天菜：愛他不是因為長相

普丁下令增兵！武裝人員擴至204萬人　烏東爆21拘留點恐有大型墳墓

全美大缺工　研究：最高達400萬人「長新冠纏身」丟工作

路透：各國眼中海峽中線只是「政治產物」　中國想讓台灣放棄中線

嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！還偷吃嫌犯餐盒　日警被扣薪6個月

比基尼妹「一條線泳衣」辣翻親子樂園　蜜臀水中狂晃！百萬人戰翻

女師要男學生帶「裝精保險套」到校觀察　家長怒控：殘害未成年

神秘紫雷射光橫穿智利上空！狂閃2小時居民嚇傻　恐怖真相曝光

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

德國耗資27億打造氫燃料列車　州長：期望成為全球潔淨能源典範

安倍晉三「國喪外交團」預計1000人出席！　台灣已獲邀請

陪伴失明好友「幫募手術費」　她睜眼驚見天菜：愛他不是因為長相

普丁下令增兵！武裝人員擴至204萬人　烏東爆21拘留點恐有大型墳墓

全美大缺工　研究：最高達400萬人「長新冠纏身」丟工作

路透：各國眼中海峽中線只是「政治產物」　中國想讓台灣放棄中線

嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！還偷吃嫌犯餐盒　日警被扣薪6個月

比基尼妹「一條線泳衣」辣翻親子樂園　蜜臀水中狂晃！百萬人戰翻

女師要男學生帶「裝精保險套」到校觀察　家長怒控：殘害未成年

神秘紫雷射光橫穿智利上空！狂閃2小時居民嚇傻　恐怖真相曝光

2820私照外流結案「找不到人」　謝忻「相當絕望」拍戲前崩潰大哭

【廣編】8／27、28全國鹹酥雞嘉年華在高雄登場！多樣大眾運輸工具便利又省時

復振原民文化功不可沒！王成發總頭目辭世　原民會頒獎章哀悼

台中婦遇嚴重車禍當場斷腿　淚眼感謝醫「保住我的腳」

亮・珠寶／羅馬浴場馬賽克變身性感扇形墜　彩寶版誘Lisa疊戴

張雅琴酸爆「要不改名不廢死聯盟」 為殺警案再嗆：執行長妳在說什麼

快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度「會再會回工作崗位」

嘉市警車牌辨識搭配智慧聯網　AI科技巡邏車上路犯罪無法遁形

苗栗路口科技執法9／1上路！這些違規全都錄　警宣導影片報你知

王必勝曝開國門2階段！最快10月初「鬆綁入境人數、檢疫改0+7」

國際熱門新聞

與妻吵架躲警局　男突掃射警遭擊斃

情侶慶生咬到美樂珠　米粒大小值85萬

航母「馬桶堵塞」通一次要花1200萬

NASA公布黑洞的聲音！　2億光年外34秒音檔吸關注

要大砲不要娘跑！重振大和魂的思維

路透：拜登政府擬對台軍售　幾週內就會宣布

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

紐時：中國軍演磨刀霍霍　試圖全面封鎖台灣

受經濟數據激勵　美股收高322點、台積電ADR漲2.35%

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

美議員接續訪台　美國務院：持續依循政策挺台灣

空姐曝飛機上「這地方」比廁所還髒

更多熱門

相關新聞

嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！　日警扣薪6個月

嗆下屬「愛妻便當」是垃圾！　日警扣薪6個月

日本埼玉縣一名警察因對下屬職場霸凌且長期偷吃留置室替嫌犯準備的便當，因此遭到懲戒，被罰扣薪6個月，而他本人已在25日自請離職。報導指出，他曾經指著下屬妻子為其準備的愛心便當稱，「像垃圾一樣。」不僅如此，還長期言語霸凌下屬，因此才會被檢舉。

日本美智子上皇后爆「深部靜脈血栓」！

日本美智子上皇后爆「深部靜脈血栓」！

北韓又見4人發燒　原因曝！火速解封

北韓又見4人發燒　原因曝！火速解封

金正恩超怕「斬首作戰」！疑挖鑿新地道

金正恩超怕「斬首作戰」！疑挖鑿新地道

安倍國葬擬砸5500萬！全由日本政府埋單

安倍國葬擬砸5500萬！全由日本政府埋單

關鍵字：

日韓要聞安倍晉三

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面