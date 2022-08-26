拐豬仔不成秒翻臉！男被美少女騙上山狂虐　拍裸照逼簽2百萬本票

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局接獲報案，有民眾因缺錢向朋友開口求職，但卻被介紹準備至東南亞工作，男子看新聞後反悔，對方卻聲稱代墊50萬元，但男子避不見面，卻被對方以「介紹女生」為由，拐往山上慘遭凌虐毆打，甚至還拍下裸照，逼簽2百萬本票後才放人。

警方調查，北市24歲的白姓男子，因透過22歲的方姓友人找工作，方介紹留姓男子等3人，並指出可以安排前往泰國從事「博弈」工作，每個月可以領10至20萬元，但是白姓男子卻因看到柬埔寨新聞心生畏懼，拒絕前往泰國工作。

▲北市南港區有民眾因不想去東南亞打工，竟被押到山上拍裸照逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

留姓男子等人積極要白姓男子辦理護照出國打工，但卻突然被潑了冷水，心生不滿向白男嗆聲「我都付了50萬元代墊費」，但白姓男子卻失聯，最後留男子透過另名22歲的邱姓友人，假借要介紹女生給白認識，藉機將白姓男子約出來。

一夥人找來1名15歲的少女拐出白男，帶著白搭小黃前往汐止區水源路的景觀平台看夜景，留姓男子等3人突然冒出，並持棍棒痛毆白姓男子，還脫光白姓男子衣物拍下裸照，逼簽2百萬本票後才放人，白姓男子獲釋後立刻跑到派出所報警處理。

▲警方事後循線追查，逮捕留姓男子等5人，少女則另送少年法庭。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方循線在24日兵分多路，在雙北、桃園地區逮捕留姓主嫌等6人，最後查扣本票、球棒以及手機等證物，訊後依照恐嚇取財、傷害以及人口販運等罪嫌移送地檢署偵辦，令少女部分另送少年法庭。