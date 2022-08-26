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神秘紫雷射光橫穿智利上空！狂閃2小時居民嚇傻　恐怖真相曝光

▲▼智利驚現神秘紫色雲團。（圖／翻攝自推特／@Informa3Chile）

▲智利驚現神秘紫色雲團。（圖／翻攝自推特／@Informa3Chile）

記者葉睿涵／綜合報導

智利北部塔拉帕卡地區（Tarapaca）在當地21日出現一團神秘的紫色雲團，引起人們恐慌。當局在進行檢測後，發現這可能是當地一家礦廠的水泵故障而引起的現象，而相關工廠也可能因此面臨法律制裁。

綜合外媒報導，21日上午8點至10點，一股神秘的紫色雲團籠罩在了塔拉帕卡地區的波索阿爾蒙特（Pozo Almonte）的上空，有部分地區的雲團更是像雷射光一樣，以長條狀橫跨整個地區，讓當地居民擔心，突如其來的雲團是否有害健康，抑或是有異象要發生。

當地政府接獲消息後，立即聯絡消防局、衛生部技術團隊與內政部國家應急辦公室，一同趕抵現場進行調查。當局事後透露，這是由於附近城鎮一家名為科薩亞奇（Cosayach）的工廠，因機器發生故障所致。

原來，這家礦業公司葉輪泵的馬達出現了故障，導致工廠的碘從固態變成了氣態後洩漏出來，最後這些碘蒸汽就在波索阿爾蒙特形成了紫色「雲團」。報導稱，目前雲團已經消散，但當局仍會在現場持續觀察48小時。

塔拉帕卡地區代表金特羅斯（Daniel Quinteros）透露，當局目前還未接獲任何因相關情況受影響或需接受醫療諮詢的投報，「但我們也正與環境監督部門取得聯繫，以對該工廠採取法律行動」。

台灣國家環境毒物研究中心資料顯示，人類的甲狀腺需要適量的碘來製造甲狀腺激素，不過當人體暴露在過高劑量或具放射性的碘之下，將會導致甲狀腺受損，甚至影響皮膚、肺部及生殖器官的功能，因此碘對人體來說既有益也有害。

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