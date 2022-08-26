厲鬼會殺死你弟弟！噁男裝亡魂附身逼16女拍裸照　累犯下場出爐

▲男子謊稱自己是亡魂附身弟弟身上，恐嚇少女自拍裸照，若不從就要害死弟弟。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名郭姓男子為了報復16歲少女，自稱是被她害死的鬼魂附身親弟，逼少女照指令拍攝裸照，否則鬼魂怨念無法消失會殘殺親弟，最後郭男共得手13張裸照、8段猥褻影片。高雄地院依以脅迫及詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處7年6月。

判決指出，郭男與少女小琳（化名）生活圈有部分重疊，因而知道小琳這個人，某日他認為小琳無來由的瞪他，想起自身過往被霸凌的經歷，決定對小琳展開報復。

去年10月9日晚間11時許，郭男創了一個暱稱「小翔」的帳號，向小琳傳訊息表示，由於小翔先前遭小琳封鎖臉書好友而自殺，現在化為鬼魂附身在小翔弟弟身上。

之後郭男便以小翔弟弟的身分陸續傳訊恐嚇小琳「我哥現在已經要附身我了...我在不讓他附身...我會成為第二個死掉的」、「你要配合著跟他聊還有拍..不然我會出事情...廟方說的...他說哥哥怨恨很重。」下秒再轉為已附身在弟弟身上的小翔「你能先想辦法給我看一下嗎...性感的...裸露的...現在拍...你為什麼就不能陪陪我...明天陪朋友...我就死的那麼不重要嗎...」

眼看苦肉計行不通，郭男改為憤怒口氣「你要殘害弟弟是嘛」、「弟弟現在已經夠痛苦了」、「脫掉的快點喔，不然你就會看到弟弟倒在路邊」、「不給就這樣子我去害死他」、「折磨完我要去反噬他」，又說爸媽會向小琳提告，信以為真小琳不得已傳送了一共13張裸露胸部及下體的照片、8部撫摸下體猥褻影片。

而郭男得知小琳起疑，還把事情告知父親後，他另外使用新的帳號聯絡小琳表示想要見面談和解，父女倆察覺有異，遂報警處理，警方前往郭男住處搜索後，扣得存有裸照的手機。

郭男辯護人主張，郭男犯案時年僅18歲，患有憂鬱症，智能偏低，父母均有疾病在身，尚需幫忙維持家計，請求酌減刑責。

不過，經檢視對話紀錄，小琳多次求情「放過我可以嗎、能不能停下來了、拜託你」，但郭男收下裸照後，還變本加厲下令要小琳「掰開、用手去摸他」拍攝自慰、脫衣影片，讓小琳承受極大恐懼不安。

法官審酌，郭男早在去年6月以類似手法恐嚇未成年少女拍裸照，經判決宣告緩刑5年，卻在緩刑期間4個月後再犯，難認郭男有任何可憫恕之情形，依法重判7年6月。