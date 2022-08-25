男友傳露臉DIY片！妹子一點開卻「投影到電視上」：爸爸看到了

▲男友傳DIY影片給原PO。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

部分情侶會分享彼此私密的照片或影片增加情趣，但觀看時千萬要小心一點。一名女網友表示，近日男友傳了一段DIY的影片，但她打開時卻不小心投影到自家的電視上，雖然隨即切掉畫面，但當時爸爸正好在樓下看電視，因此她猜測對方應該看到了，覺得相當崩潰。PO文曝光後掀起熱議。

「真的是太尷尬了！」原PO在「Dcard」發文表示，最近家裡裝了Google TV，可以將手機的影像投影到電視上，不用特別設定藍牙啟動，只要按個按鈕就可以直接投影。結果男友最近傳了一段露臉DIY影片，她正想待在2樓房間存下來好好觀賞時，卻不小心把壞壞的畫面投影到樓下的電視。

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原PO表示，發現的當下就隨即關掉了，但尷尬的是，爸爸當時正在樓下看其他影片，「我覺得他有可能看到了」，只能不停祈禱爸爸裝作沒看到那段畫面。她透露事後也有打電話和男友道歉，所幸對方絲毫不在意，還覺得很好笑，只是提醒她下次要再注意一點。

不少網友看到後紛紛表示，「哈哈哈哈在看色色的影片的時候，我也常常很怕按到投影，而且那個真的按到的話是直接投上去，根本不會問你要不要投」、「自此之後爸爸看男友的眼神…」、「這種情趣有時候會害死人」、「超好笑，你爸一定覺得莫名其妙」、「看來後續發展真的要超展開了」，但也有人說，「雖然男友不在意，但這一點都不有趣，真的要小心」。