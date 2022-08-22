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和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」！釣出一排過來人：我也會

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶感情甜蜜，有時候會發生肌膚之親，但過程中會萌生這種想法嗎？一名女網友表示，和男友愛愛的時候，不知道為何原因突然覺得很委屈，不確定對方是否真的愛自己，頓時覺得很想哭，好奇其他人是否也有類似的經驗。沒想到文章曝光後竟釣出許多過來人。

原PO在「Dcard」發文表示，近日和男友愛愛的時候，原本狀態都很正常，也都沒有不舒服的感覺，但做到一半望向對方的眼睛，突然有一股難過、想哭的情緒湧上來，莫名地覺得很委屈，不確定對方是不是真的愛自己，或者只是想發生關係而已。但她擔心這個詭異的反應會嚇到男方，只好努力把眼淚收回去。

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原PO表示，和男友相處上沒有問題，對方平時也非常疼愛她，沒有任何可疑的地方，但不知道為何自己突然會有那種想法，也覺得直接問「你是不是只想和我發生關係」很失禮，不知道該怎麼辦，因此只好發文求助，好奇其他人是否也有類似的經驗。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

不少網友看到PO文後紛紛表示，「你不是一個人，我也會，雖然我也不知道原因，但我也會有這樣的情緒，甚至完事後會情緒低落跟爆哭」、「我好像也會有欸，明明覺得舒服，但就覺得奇怪」、「有時候真的會這樣」、「我也會欸！但明明都是我主動跟男友說要做愛比較多，他感覺超委屈的哈哈哈哈哈」、「我也很常會這樣，常常做到一半情緒起來就不想要了，會開始想男友是不是只把我當發洩的工具之類的，這時候男友如果還繼續，甚至不小心弄痛我，我就會直接哭出來」。

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