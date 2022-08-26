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「被性侵女生也有責任」　470萬網紅多厭女發言！社群平台全封殺

▲▼Andrew Tate厭女正言論遭主流社群媒體禁止使用。（示意圖／取自免費圖庫）

▲Andrew Tate「厭女」言論遭主流社群媒體禁止使用。（示意圖／取自免費圖庫）

實習記者楊子嫻／綜合報導

美國知名網紅安德魯・泰特（Andrew Tate）自2016年開始，多次在社群媒體上公開發表自己的「厭女」觀點，煽動性的言論也讓他吸引到大批網友的關注。而泰特脫序的發言早已違犯「社群條款」，上週開始Meta、Google集團旗下的幾個社群媒體，Facebook、Instagram、YouTub、與TikTok宣布，對泰特的帳號進行封殺，並刪除帳號中的所有內容，但那些已被網友們擷取的仇女言論，仍存於網路上流傳著。

據《abc NEWS》報導，英裔美籍的前自由搏擊冠軍安德魯・泰特，最早曾在YouTube上發表「女性是屬於男性伴侶的，應該只待在家中」言論；更在2017年因#ＭeToo運動（在社群上譴責性騷擾與性侵行為）的興起，在Twitter上稱「被性侵的女性也必須承擔一些責任」，以極度厭惡女性的形象在網路上走紅，而他也多次利用各大社群媒體，如Facebook、TikTok與podcast發布詆毀女性的言論。

泰特煽動性的言論，引來大量批評者和粉絲的關注，TikTok上標記為#AndrewTate的相關影片，就突破了141億的觀看量，自4月以來Google搜尋引擎上，搜尋泰特關鍵字的次數也是猛增，除此之外，在被封殺前泰特的YT頻道上更是獲有76萬的訂閱數，IG上也有470萬的粉絲追蹤。

爭議事件不只一項，泰特更是創立了Hustler's University（在線財富諮詢計劃），以每月49美元（約新台幣1479元）的訂閱費，提供有關個人理財和加密貨幣課程，累計已有10萬的訂閱人數，且泰特更鼓勵訂閱者向外分享這些具有爭議的內容，吸引更多民眾加入「課程」中，而推薦者能從新生學費中抽取傭金。

這樣公然發布性別歧視的言論，與具有爭議的行為，更是讓泰特遭受到主流社群平台的集體封殺。TikTok和Meta公司（Facebook、instagram）已於上周五（8/19）宣布，對泰特的帳號進行封鎖，而Google集團下的YouTube也於23日跟進此政策，使泰特無法再登入平台當中，進行任何言論或影片的發布。

▲▼Andrew Tate遭到主流社群平台禁言。（圖／實習記者楊子嫻攝）

▲雖泰特的帳號已被註銷，但仍能在平台上搜尋到相關內容。（圖／實習記者楊子嫻攝）

《abc NEWS》報導，社群平台雖已封鎖泰特的帳號、刪除其發布內容，但一部分由泰特支持者所剪輯，與反對者針對爭議內容所拍攝的反饋，仍留存在網路上，對大眾還是存在影響力。

對此，Hope Not Hate（反極端主義組織）主管Joe Mulhall（喬．穆哈爾）表示，TikTok刪除泰特帳號是件對的事，但他們更在乎的卻是，殘存的擷取內容會對更多人產生影響，因此才呼籲各社群媒體，應刪除所有關於泰特的內容。

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