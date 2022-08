「被性侵女生也有責任」　470萬網紅多厭女發言！社群平台全封殺

▲Andrew Tate「厭女」言論遭主流社群媒體禁止使用。(示意圖/取自免費圖庫)

實習記者楊子嫻/綜合報導

美國知名網紅安德魯・泰特(Andrew Tate)自2016年開始,多次在社群媒體上公開發表自己的「厭女」觀點,煽動性的言論也讓他吸引到大批網友的關注。而泰特脫序的發言早已違犯「社群條款」,上週開始Meta、Google集團旗下的幾個社群媒體,Facebook、Instagram、YouTub、與TikTok宣布,對泰特的帳號進行封殺,並刪除帳號中的所有內容,但那些已被網友們擷取的仇女言論,仍存於網路上流傳著。

據《abc NEWS》報導,英裔美籍的前自由搏擊冠軍安德魯・泰特,最早曾在YouTube上發表「女性是屬於男性伴侶的,應該只待在家中」言論;更在2017年因#MeToo運動(在社群上譴責性騷擾與性侵行為)的興起,在Twitter上稱「被性侵的女性也必須承擔一些責任」,以極度厭惡女性的形象在網路上走紅,而他也多次利用各大社群媒體,如Facebook、TikTok與podcast發布詆毀女性的言論。

泰特煽動性的言論,引來大量批評者和粉絲的關注,TikTok上標記為#AndrewTate的相關影片,就突破了141億的觀看量,自4月以來Google搜尋引擎上,搜尋泰特關鍵字的次數也是猛增,除此之外,在被封殺前泰特的YT頻道上更是獲有76萬的訂閱數,IG上也有470萬的粉絲追蹤。

爭議事件不只一項,泰特更是創立了Hustler's University(在線財富諮詢計劃),以每月49美元(約新台幣1479元)的訂閱費,提供有關個人理財和加密貨幣課程,累計已有10萬的訂閱人數,且泰特更鼓勵訂閱者向外分享這些具有爭議的內容,吸引更多民眾加入「課程」中,而推薦者能從新生學費中抽取傭金。

這樣公然發布性別歧視的言論,與具有爭議的行為,更是讓泰特遭受到主流社群平台的集體封殺。TikTok和Meta公司(Facebook、instagram)已於上周五(8/19)宣布,對泰特的帳號進行封鎖,而Google集團下的YouTube也於23日跟進此政策,使泰特無法再登入平台當中,進行任何言論或影片的發布。

▲雖泰特的帳號已被註銷,但仍能在平台上搜尋到相關內容。(圖/實習記者楊子嫻攝)

《abc NEWS》報導,社群平台雖已封鎖泰特的帳號、刪除其發布內容,但一部分由泰特支持者所剪輯,與反對者針對爭議內容所拍攝的反饋,仍留存在網路上,對大眾還是存在影響力。

對此,Hope Not Hate(反極端主義組織)主管Joe Mulhall(喬.穆哈爾)表示,TikTok刪除泰特帳號是件對的事,但他們更在乎的卻是,殘存的擷取內容會對更多人產生影響,因此才呼籲各社群媒體,應刪除所有關於泰特的內容。

