林信吾「逾假未歸」殘殺2警　曹瑞傑叔叔支持判死喊：悍衛極刑

記者林悅、黃彥傑、林冠吟／台南報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，沿著竊賊軌跡來到台江大道與北汕尾三路的公墓時，雙雙遭明德外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚台灣社會。矯正署長黃俊棠23日稱，林信吾是「逾假未歸」並非脫逃，曹瑞傑叔叔聞此說法氣炸痛批「泯滅人性」；他25日再度受訪時表示，「未歸一天就是脫逃，但他已經7天，根本就是在打自己的臉」，且他們也絕對支持極刑，「捍衛極刑，該極刑就極刑」。

▲曹瑞傑叔叔受訪時強調，未歸一天就是脫逃，「捍衛極刑，該極刑就極刑」。（圖／記者陳煥丞攝）



員警凃明誠和曹瑞傑遭兇徒林信吾殘忍割喉殺害，2人靈堂分設於台南市立殯儀館景福廳及景德廳，涂明誠大姊稍早受訪時才沉痛對鏡頭哭喊，怒批明德外役監典獄長杜聰典，「欺上瞞下」，「就因為你是政務官嗎？就為了你寶貴的仕途嗎，不夠，如果不是因為這樣，明誠和瑞傑會慘死在荒郊野外嗎？」；同時也對廢死團體哭吼，「滾去十八層地獄」。

▲凃明誠大姊25日受訪時情緒激動，哭吼要廢死團體「滾去18層地獄」（圖／記者黃彥傑翻攝）



對此，曹瑞傑叔叔表示，他們和凃明誠的家屬有一致的共識，都是傾向執行極刑，「沒辦法接受2個員警就這樣被他傷害」。他強調，該受到什麼樣的懲罰就應該要接受，雖然台灣是法治國家，但法律層面還沒廢死，希望政府可以聽到家屬的心聲，如果法院判定要處理極刑，「不要拖，要盡快給家屬一個完整的結果，拖不是好事，等於家屬這邊一直在傷痛，但極刑處理後，家屬會很快樂嗎？並不是，我們只是希望有一個警戒，讓下一個想要傷害他人的加害者有一個警惕，不是說你傷害別人可以有機會逃脫刑責。」

而針對他24日痛批明德外役監根本「泯滅人性」一事，曹瑞傑叔叔也再回應強調，「未歸一天就是逃脫，何況他已經7天，他還說是逾假未歸，監所根本就是打自己的臉。」不過他也強調，既然事情都已經發生了，他相信法務部會做一個很徹底的檢討，「而不是我再用一個話語來填補逾假未歸，這對家屬來說太痛了。」