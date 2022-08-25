過去11年未降半滴雨！西非「千年古都」世遺瀕毀滅　民眾徒手挖沙

▲辛蓋提一名男子今年7月修補被層層黃沙覆蓋的房屋屋頂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球極端氣候影響下，近日北半球夏季營來熱浪，包括歐洲、中國等都傳出乾旱與河川水位下降，而位於西非的伊斯蘭教國家茅利塔尼亞（Mauritania）更因連年日益嚴重的氣候變遷，境內沙漠化的面積不斷擴大，甚至登載為世界遺產的古都辛蓋提（Chinguetti）更因連續11年未降半滴雨，未來恐招致滅城危機。

根據日媒《讀賣新聞》，西非、北非成為極端氣候影響下的重災區，不僅得面臨撒哈拉沙漠10年來面積擴張10%，海平面上升導致地中海水位從10年前的每年上升1.8mm，至如今每年上升3.2mm。

乾旱也使茅利塔尼亞的千年古都辛蓋提面臨滅亡危機，過去曾做為貿易重鎮的辛蓋提，近年來年輕人口外流，10年以來人口數從1萬慘跌至只剩5000人，黃土上的千年古都瀕臨凋零，至今年6月為止的過去11年來未曾降下半滴雨，儘管當局試圖大面積種植棗椰樹，仍無法挽回沙漠化面積擴大的悲慘命運。

報導指出，位於北非的撒哈拉沙漠的面積100年來已擴大10%，除了先前所述的極端氣候影響下導致缺乏降雨，人類過度砍伐樹木也是一大主因，這導致辛蓋提被一層又一層的黃沙覆蓋，居民們只能不斷挖黃沙。

為了防堵沙漠化面積持續擴大，包括毛利塔尼亞在內的11個國家從2007年起，便透過種植大面積植栽，形成一條長達8000公里、貫穿撒哈拉沙漠的「綠色長城」，預計2030年恢復1億公頃的植栽面積。

不過根據《撒哈拉媒體》（saharamedias）法語版，茅利塔尼亞在過去24小時內開始降雨，導致數十棟房屋與商店倒塌，洪水甚至淹沒了西部城鎮阿克茹特（akjoujt）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》